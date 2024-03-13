Кредит США для Украины. Госдеп ответил на предложение Конгресса

Республиканцев в Конгрессе настаивают на том, чтобы США предоставили Украине невоенную помощь как кредит. На эти призывы уже отреагировал Государственный департамент Штатов.

Госдеп отверг идею кредита для Украины

С комментарием по этому поводу выступил спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

Мы не считаем, что обременять Украину миллиардным внешним долгом, когда она пытается возродить свою экономику, – а это, в конце концов, лучший способ для нее, чтобы встать на собственные ноги и защитить себя без помощи других стран, – будет уместным шагом в это время Мэтью Миллер Спикер Госдепа США

Следует отметить, что шеф американской дипломатии Энтони Блинкен пока эту идею никак не комментировал.

Помощь США для Украины. Что известно

Недавно стало известно, что представитель Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев активно работают над созданием собственного пакета помощи Украине.

Как утверждают журналисты, они обсуждают предложение о рассмотрении части невоенной помощи как кредита.

Эту информацию СМИ подтвердили глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол и сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

Маккол также уверяет, что этот план тможет иметь "щедрую систему погашения", чтобы помочь Украине.

По убеждению республиканца Линдси Грэм, предложение бывшего президента США Дональда Трампа о превращении части помощи Киеву в кредит поможет разблокировать Палату представителей.

Также появилась информация о то, что демократы в Палате представителей США готовят попытку обойти спикера-республиканца Майка Джонсона, чтобы заставить его поставить на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов.