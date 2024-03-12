Украина получит ATACMS в новом пакете помощи от США
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит ATACMS в новом пакете помощи от США

ракеты ATACMS
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Источник:  Politico

Белый дом намерен объявить о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS в новом пакете помощи в размере 300 млн долларов.

Что известно о передаче Украине ATACMS в новом пакете военной помощи от США

По словам одного из официальных лиц, в пакет будет входить несколько противопехотных средств под названием APAM.

APAM версия системы ATACMS большой дальности, которая может преодолевать расстояние в 160 км.

Эти ракеты способны нести боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб.

Также в пакет помощи должны быть включены дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемых ракетных систем залпового огня.

Отмечается, что Пентагон смог использовать средства, сэкономленные по предварительному армейскому контракту на поставку оружия для Украины.

В материале издания отмечается, что хотя Украина обрадуется этому пакету военной помощи, он является лишь временным решением.

Как отметил чиновник Пентагона, это "не альтернатива" для дополнительного запроса президента Байдена в Конгресс по поводу помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Что известно о попытках Палаты представителей одобрить помощь Украине в обход спикера Джонсона

По информации журналиста издания Punchbowl News Джейка Шермана, в Палате представителей планируется провести сбор подписей о вынесении на рассмотрение запроса на финансирование дополнительной помощи Украине без одобрения спикера, республиканца Майка Джонсона.

Инициатива была предложена представителем Республиканской партии Брайаном Фицпатриком.

Тогда он заявил, что петиция будет готова к подписанию к началу марта, однако график сдвинулся.

По словам бывшего посла США в Украине директора Евразийского центра Atlantic Council Джона Гербста, это петиция о вынесении проекта на голосование без предварительного обсуждения в комитетах.

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