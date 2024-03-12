Україна отримає ATACMS у новому пакеті допомоги від США — Politico
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає ATACMS у новому пакеті допомоги від США — Politico

ракети ATACMS
Джерело:  Politico

Білий дім має намір оголосити про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS у новому пакеті допомоги розміром у 300 млн доларів. 

Що відомо про передачу Україні ATACMS у новому пакеті військової допомоги від США

За словами однієї з офіційних осіб, до пакета входитиме кілька протипіхотних засобів під назвою APAM.

APAM версія системи ATACMS великої дальності, яка може долати відстань у 160 км.

Ці ракети здатні нести боєголовки, що містять сотні касетних бомб.

Також до пакета допомоги мають увійти додаткові снаряди для 155-мм гаубиць і керованих ракетних систем залпового вогню.

Зазначається, що Пентагон зміг використати кошти, зекономлені за попереднім армійським контрактом на постачання зброї для України.

У матеріалі видання зазначається, що хоча Україна буде рада цьому пакету військової допомоги, він є лише тимчасовим рішенням.

Як зазначив чиновник Пентагону, це "не альтернатива" для додаткового запиту президента Байдена до Конгресу стосовно допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Що відомо про спроби Палати представників схвалити допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

За інформацією журналіста видання Punchbowl News Джейка Шермана, у Палаті представників планують провести збір підписів щодо винесення на розгляд запиту на фінансування додаткової допомоги Україні без схвалення спікера, республіканця Майка Джонсона.

Ініціативу було запропоновано представником Республіканської партії Браяном Фіцпатріком.

Тоді він заявив, що петиція буде готова до підписання до початку березня, проте графік зсунувся.

За словами колишнього посла США в Україні директора Євразійського центру Atlantic Council Джона Гербста, це петиція про винесення проєкту на голосування без попереднього обговорення в комітетах. 

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