Глава ЦРУ попередив про наслідки у разі відмови США у допомозі Україні

Директор ЦРУ Вільям Бернс попередив про загрозу значних територіальних втрат Україною у разі відмови Конгресу США схвалювати запит на фінансування дадаткової допомоги Україні.

Глава ЦРУ допускає погіршення ситуації в Україні у разі відмови США у допомозі

Під час слухань у спецкомітеті з розвідки Сенату США Бернс зазначив, що нещодавно повернувся з України.

За оцінками представників ЦРУ, надання США додаткової допомоги Україні дозволить українським військовим утримувати оборонні позиції на фронті до кінця поточного року і початку наступного.

Це за словами, Бернса, дозволить Україні мати більш потужні позиції під час ймовірних переговорів з РФ.

Думаю, що без додаткової допомоги у 2024 році ми побачимо "ще більше Авдіївок" в Україні. І це, як мені здається, було б величезною історичною помилкою для Сполучених Штатів, - зазначає глава ЦРУ. Поширити

Скільки бюджетом США на 2025 рік передбачено у рамках допомоги Україні

За інформацією Держдепу США, оприлюднена адміністрацією президента Джо Байдена ініціатива щодо витрат у 2025 фінансовому році передбачає виділення 1,5 млрд доларів на протидію російській агресії, з яких 482 млн доларів призначені Україні.

Зазначається, що з цих 482 млн доларів 250 мільйонів призначені на економічну підтримку та допомогу в розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та доброчесності виборів.

Зазначається, що 95 млн доларів будуть виділені на програму фінансування закордонних військових операцій Держдепу США.

71 мільйон – на програми у сфері охорони здоров'я, і 66 мільйонів – на "інші види безпекової допомоги", зокрема цивільний захист, розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

Решта фінансування обсягом 1,5 мільярда доларів буде скерована на протидію зловмисному впливу Росії та Китаю у Європі, Євразії та Центральній Азії.

Зокрема йдеться про зміцнення стійкості союзників і партнерів США, просування демократичних реформ, протидію російській дезінформації, покращення доступу громадян до неупереджених ЗМІ, зміцнення енергетичної та кібербезпеки, а також стабілізація економік, які постраждали від війни в Україні.

Як наголошує Держдеп, кошти на підтримку України, які містяться в бюджетному запиті президента США Джо Байдена, доповнюють асигнування на національну безпеку – де, як відомо, передбачені понад 61 мільярд доларів на військову, фінансову та іншу допомогу Києву.