Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень

Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

Що відомо про переговори щодо відновлення авіаперевезень

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Віцепрем’єр підкреслив, що наразі зарано говорити про якісь терміни. Але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.

Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль — це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили й проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю, — зазначив Кубраков. Поширити

За його словами, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні.

Нам важливо почути перший офіційний зворотний зв’язок від регуляторів. Олександр Кубраков міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури

Європейські компанії цікавляться авіаперевезеннями в Україні

Кубраков запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Перемовини, за його словами, також йдуть й з трьома українськими компаніями.

Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна, — зауважив міністр. Поширити

Що ж стосується створення власного національного авіаційного оператора, то наразі, як пояснив Кубраков, під час війни це точно не є головним пріоритетом, але потім до цього питання потрібно буде повернутися.