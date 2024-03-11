Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень

Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.
Що відомо про переговори щодо відновлення авіаперевезень
Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Віцепрем’єр підкреслив, що наразі зарано говорити про якісь терміни. Але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.
За його словами, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні.
Європейські компанії цікавляться авіаперевезеннями в Україні
Кубраков запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Перемовини, за його словами, також йдуть й з трьома українськими компаніями.
Що ж стосується створення власного національного авіаційного оператора, то наразі, як пояснив Кубраков, під час війни це точно не є головним пріоритетом, але потім до цього питання потрібно буде повернутися.
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