Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень

літак
Джерело:  РБК Україна

Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

Що відомо про переговори щодо відновлення авіаперевезень

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Віцепрем’єр підкреслив, що наразі зарано говорити про якісь терміни. Але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.

Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль — це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили й проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю, — зазначив Кубраков.

За його словами, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні.

Нам важливо почути перший офіційний зворотний зв’язок від регуляторів.

Олександр Кубраков

міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури

Європейські компанії цікавляться авіаперевезеннями в Україні

Кубраков запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Перемовини, за його словами, також йдуть й з трьома українськими компаніями.

Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна, — зауважив міністр.

Що ж стосується створення власного національного авіаційного оператора, то наразі, як пояснив Кубраков, під час війни це точно не є головним пріоритетом, але потім до цього питання потрібно буде повернутися.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
З аеропорту "Бориспіль" вилетів цивільний літак — відео
Аеропорт
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Виліт літака з аеропорту "Бориспіль". Що відомо про авіалайнер та куди він приземлився
Літак
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна планує відновити роботу одного з аеропортів
Літак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?