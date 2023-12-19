З аеропорту "Бориспіль" вилетів цивільний літак — відео

Що відомо про виліт літака з “Борисполю”

Як зазначається, 19 грудня був виконаний технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 з аеропорту "Бориспіль" (KBP) до аеропорту в Європі за запитом експлуатанта - української авіакомпанії Skyline Express.

Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту, - сказано у повідомленні. Поширити

Представники аеропорту зазначили, що з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року судна Skyline Express знаходилися на стоянці в аеропорту "Бориспіль". Вони проходили постійну технічну підтримку та обслуговування.

Також відомо, що це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни.

Навіть при закритті повітряного простору, аеропорт "Бориспіль" залишається спрямованим на забезпечення операційної готовності та фінансової стійкості, зокрема щодо обслуговування інфраструктури та збереження сертифікації персоналу, - заявили у прес-службі. Поширити

Окрім цього там зауважили, що даний політ відіграє важливу роль у майбутньому відновленні цивільних польотів в Україні в умовах воєнного стану.

Переліт не лише сприяє тестуванню політики відновлення, але також є стратегічним кроком для українських авіакомпаній та допомагає їм знижувати витрати та покращувати шанси виживання в ускладненому авіаційному середовищі, – підсумували в прес-службі аеропорту. Поширити

Відновлення цивільних польотів в Україні

Нагадаємо, раніше керівник ОП Андрій Єрмак у листопаді припускав, що в Україні можуть відкрити один з аеропортів до завершення війни.

Він не уточнював, який саме аеропорт відкриють, але ЗМІ з посиланням на власні джерела писали про те, що йдеться про одне з міст на заході України.

Проте нещодавно в Офісі президента України Володимира Зеленського назвали, який аеропорт відкриють першим.

Керівник ОП Андрій Єрмак на зустрічі з послами висловив упевненість, що "Бориспіль" незабаром прийматиме та відправлятиме повітряні судна.

Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми можемо забезпечити безпеку цього об'єкта. Завдяки нашим Силам оборони та нашим друзям - вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми, - додав він. Поширити

Варто зазначити, що, за словами генерального директора аеропорту "Бориспіль" Олексія Дубревського, об'єкт готовий почати приймати літаки через місяць після завершення війни. Таку заяву він зробив ще у жовтні цього року.