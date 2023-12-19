З аеропорту "Бориспіль" вилетів цивільний літак — відео

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" 19 грудня вилетів цивільний літак. Виліт літака Boing 777-300 відбувся близько 09:00.
Що відомо про виліт літака з “Борисполю”
Як зазначається, 19 грудня був виконаний технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 з аеропорту "Бориспіль" (KBP) до аеропорту в Європі за запитом експлуатанта - української авіакомпанії Skyline Express.
Представники аеропорту зазначили, що з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року судна Skyline Express знаходилися на стоянці в аеропорту "Бориспіль". Вони проходили постійну технічну підтримку та обслуговування.
Також відомо, що це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни.
Окрім цього там зауважили, що даний політ відіграє важливу роль у майбутньому відновленні цивільних польотів в Україні в умовах воєнного стану.
Відновлення цивільних польотів в Україні
Нагадаємо, раніше керівник ОП Андрій Єрмак у листопаді припускав, що в Україні можуть відкрити один з аеропортів до завершення війни.
Він не уточнював, який саме аеропорт відкриють, але ЗМІ з посиланням на власні джерела писали про те, що йдеться про одне з міст на заході України.
Проте нещодавно в Офісі президента України Володимира Зеленського назвали, який аеропорт відкриють першим.
Керівник ОП Андрій Єрмак на зустрічі з послами висловив упевненість, що "Бориспіль" незабаром прийматиме та відправлятиме повітряні судна.
Варто зазначити, що, за словами генерального директора аеропорту "Бориспіль" Олексія Дубревського, об'єкт готовий почати приймати літаки через місяць після завершення війни. Таку заяву він зробив ще у жовтні цього року.
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