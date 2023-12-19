Из аэропорта "Борисполь" вылетел гражданский самолет – видео

Что известно о вылете самолета из "Борисполя"

Как отмечается, 19 декабря был выполнен технический перегон воздушного судна Boeing 777-300 из аэропорта "Борисполь" (KBP) в аэропорт в Европе по запросу эксплуатанта – украинской авиакомпании Skyline Express.

Рейс придерживался самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, согласно директивам, действующим на время введения военного положения в Украине, и, следует отметить, без пассажиров или груза на борту, - говорится в сообщении. Поделиться

Представители аэропорта отметили, что с момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 г. суда Skyline Express находились на стоянке в аэропорту "Борисполь". Они проходили постоянную техническую поддержку и обслуживание.

Также известно, что это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта Борисполь с начала войны.

Даже при закрытии воздушного пространства аэропорт "Борисполь" остается направленным на обеспечение операционной готовности и финансовой устойчивости, в частности, по обслуживанию инфраструктуры и сохранению сертификации персонала, - заявили в пресс-службе. Поделиться

Кроме этого, там отметили, что данный полет играет важную роль в будущем восстановлении гражданских полетов в Украине в условиях военного положения.

Перелет не только способствует тестированию политики восстановления, но также является стратегическим шагом для украинских авиакомпаний и помогает им снижать затраты и улучшать шансы выживания в усложненной авиационной среде, - подытожили в пресс-службе аэропорта. Поделиться

Восстановление гражданских полетов в Украине

Напомним, ранее руководитель ОП Андрей Ермак в ноябре предполагал, что в Украине могут открыть один из аэропортов до окончания войны.

Он не уточнял, какой аэропорт откроют, но СМИ со ссылкой на собственные источники писали о том, что речь идет об одном из городов на западе Украины.

Однако недавно в Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали, какой аэропорт откроют первым.

Руководитель ОП Андрей Ермак на встрече с послами выразил уверенность, что "Борисполь" в скором времени будет принимать и отправлять воздушные суда.

Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы можем обеспечить сохранность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям – вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими, – добавил он. Поделиться

Стоит отметить, что, по словам генерального директора аэропорта Борисполь Алексея Дубревского, объект готов начать принимать самолеты через месяц после завершения войны. Такое заявление он сделал еще в октябре этого года.