Из аэропорта "Борисполь" вылетел гражданский самолет – видео

Из международного аэропорта "Борисполь" 19 декабря вылетел гражданский самолет. Вылет самолета Boing 777-300 произошел около 09:00.
Что известно о вылете самолета из "Борисполя"
Как отмечается, 19 декабря был выполнен технический перегон воздушного судна Boeing 777-300 из аэропорта "Борисполь" (KBP) в аэропорт в Европе по запросу эксплуатанта – украинской авиакомпании Skyline Express.
Представители аэропорта отметили, что с момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 г. суда Skyline Express находились на стоянке в аэропорту "Борисполь". Они проходили постоянную техническую поддержку и обслуживание.
Также известно, что это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта Борисполь с начала войны.
Кроме этого, там отметили, что данный полет играет важную роль в будущем восстановлении гражданских полетов в Украине в условиях военного положения.
Восстановление гражданских полетов в Украине
Напомним, ранее руководитель ОП Андрей Ермак в ноябре предполагал, что в Украине могут открыть один из аэропортов до окончания войны.
Он не уточнял, какой аэропорт откроют, но СМИ со ссылкой на собственные источники писали о том, что речь идет об одном из городов на западе Украины.
Однако недавно в Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали, какой аэропорт откроют первым.
Руководитель ОП Андрей Ермак на встрече с послами выразил уверенность, что "Борисполь" в скором времени будет принимать и отправлять воздушные суда.
Стоит отметить, что, по словам генерального директора аэропорта Борисполь Алексея Дубревского, объект готов начать принимать самолеты через месяц после завершения войны. Такое заявление он сделал еще в октябре этого года.
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