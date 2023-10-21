Киевский аэропорт "Борисполь" готов начать работу через месяц после окончания войны — Politico

В начале вторжения РФ в феврале 2022 года крупнейший аэропорт Украины "Борисполь" пострадал во время двух российских атак. Однако сейчас он готов возобновить полеты через месяц после завершения войны.
Борисполь уже планирует возобновление работы
Генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский рассказал Politico, что аэропорт уже готовится к послевоенной жизни.
Аэропорт сохранил большинство своего персонала и заключил соглашения с авиакомпаниями.
Содержание обученных людей и электроэнергия обходится аэропорту в 3,2 миллиона евро в месяц.
Сразу после вторжения РФ аэропорт заблокировал взлетно-посадочные полосы, выключил навигационные системы, эвакуировал горючее и переставил самолеты.
Украинские беженцы и международные рейсы
Приблизительно три четверти из примерно 8 млн вынужденно перемещенных украинцев заявили в начале этого года, что хотят вернуться домой, когда закончится война.
Перевозчики вместе с аэропортом определяют новые маршруты из Киева в города в Европе, где находится большое количество украинских беженцев.
Дубревский также отметил, что ожидается увеличение грузовых рейсов, связанных с послевоенным восстановлением Украины. Он также предусматривает отложенный туристический спрос.
По его словам, всего в Украине только три из 13 аэропортов находятся в хорошем состоянии: Киев, Львов и Одесса.
Наиболее пострадавшим, к которым относятся Херсон, Мариуполь и Днепр, понадобится от пяти до семи лет, чтобы снова заработать.
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