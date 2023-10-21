Київський аеропорт "Бориспіль" готовий запрацювати через місяць після закінчення війни — Politico
Категорія
Економіка
Дата публікації

Київський аеропорт "Бориспіль" готовий запрацювати через місяць після закінчення війни — Politico

Бориспіль
Джерело:  Politico

На початку вторгнення РФ у лютому 2022 року найбільший аеропорт України "Бориспіль" постраждав під час двох російських атак. Проте зараз він готовий відновити польоти вже через місяць після завершення війни.

Бориспіль вже планує відновлення роботи

Генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський розповів Politico, що аеропорт вже готується до післявоєнного життя.

Ми не хочемо витрачати один-два роки на роздуми: «Що ми будемо робити після війни?». Ми робимо всі необхідні дії, щоб якомога швидше отримати рейси. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни.

Аеропорт зберіг більшість свого персоналу та уклав угоди з авіакомпаніями.

Утримання навчених людей і електроенергія коштує аеропорту 3,2 мільйона євро на місяць.

Відразу після вторгнення РФ аеропорт заблокував злітно-посадкові смуги, вимкнув навігаційні системи, евакуював пальне та переставив літаки.

Українські біженці та міжнародні рейси

Приблизно три чверті з приблизно 8 млн вимушено переміщених українців заявили на початку цього року, що хочуть повернутися додому, коли закінчиться війна.

У нас нова ринкова ніша, якої раніше не було: відвідування друзів і родичів, - сказав Дубревський.

Перевізники разом з аеропортом визначають нові маршрути з Києва до міст в Європі, де знаходиться велика кількість українських біженців.

Дубревський також зазначив, що очікується збільшення вантажних рейсів, пов'язаних з післявоєнною відбудовою України. Він також передбачає відкладений туристичний попит.

За його словами, загалом в Україні лише три з 13 аеропортів перебувають у хорошому стані: Київ, Львів та Одеса.

Найбільш постраждалим — до яких належать Херсон, Маріуполь і Дніпро — знадобиться від п’яти до семи років, щоб знову запрацювати.

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