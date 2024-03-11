Украина начинает переговоры с США и ЕС по возобновлению авиаперевозок
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина начинает переговоры с США и ЕС по возобновлению авиаперевозок

самолет
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Источник:  РБК Украина

Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок в нашей стране. Консультации проходят и с администрацией гражданской авиации Израиля.

Что известно о переговорах по возобновлению авиаперевозок

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Вице-премьер подчеркнул, что пока рано говорить о каких-то сроках. Но украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как рынок будет работать в условиях военного положения, а также свою оценку рисков, подходы и алгоритмы.

Примеров, где работают аэропорты, куда в хоть какой момент могут прилетать дроны либо ракеты, в мире не так много. Израиль — это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим консультации с администрацией гражданской авиации Израиля, — отметил Кубраков.

По его словам, на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине.

Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов.

Александр Кубраков

министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры

Европейские компании интересуются авиаперевозками в Украине

Кубраков заверил, что есть европейские авиакомпании, которые интересуются и хотят быть первыми при возобновлении работы украинского авиарынка, но отказался их называть. Переговоры, по его словам, также идут и с тремя украинскими компаниями.

Они тоже подтверждают, конечно, что они хотят летать здесь, это их базовые аэропорты, их базовая страна, — отметил министр.

Что же касается создания собственного национального авиационного оператора, то пока, как пояснил Кубраков, во время войны это точно не является главным приоритетом, но потом к этому вопросу нужно будет вернуться.

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