Вылет самолета из аэропорта "Борисполь". Что известно об авиалайнере и куда он приземлился

19 декабря из международного аэропорта "Борисполь" вылетел гражданский самолет украинской авиакомпании. Это самый большой пассажирский авиалайнер в Украине Boeing 777-300ER.

Что известно о самолете, вылетевшем из “Борисполя”

Самолет авиакомпании Skyline Express, ранее называвшейся Azur Air Ukraine, утром 19 декабря вылетел из аэропорта "Борисполь" и через несколько часов приземлился во французском аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи.

Этот аэродром используется как база для технического обслуживания и длительного хранения самолетов.

Фото – flightradar24.com

В Украину авиалайнер Boeing 777-300ER поступил в конце 2021 года. До этого его эксплуатировали в российской авиакомпании Azur Air. У самолета рекордная для авиации Украины емкость – авиалайнер мог перевозить 531 пассажир.

До начала войны в Украине воздушное судно под позывными Azur Air Ukraine перевозило туристов туроператора Anex Tour по курортным направлениям – в Доминикану и Мексику.

Во время вторжения этот Boeing 777-300ER с регистрацией VQ-BZD находился в столичном аэропорту "Борисполь". Из-за закрытия воздушного пространства для гражданской авиации самолет не смог вылететь.

За время войны из аэропорта "Борисполь" ранее удалось эвакуировать три самолета.

В частности, 20 декабря 2022 года Турция эвакуировала два военно-транспортных самолета Airbus A400. Они прибыли в "Борисполь" в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года и не могли вылететь из страны из-за закрытого неба.

4 апреля 2023 года украинская авиакомпания SkyUp смогла перегнать свой самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQP из аэропорта "Борисполь" в Румынию. На момент вторжения это было единственное воздушное судно авиаперевозчика, которое оставалось в Украине.

Из аэропорта "Борисполь" вылетел гражданский самолет

Из международного аэропорта "Борисполь" 19 декабря вылетел гражданский самолет. Вылет самолета Boing 777-300 произошел около 09:00.

Представители аэропорта отметили, что с момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 г. суда Skyline Express находились на стоянке в аэропорту "Борисполь". Они проходили постоянную техническую поддержку и обслуживание.

Также известно, что это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта Борисполь с начала войны.

Кроме этого, там отметили, что данный полет играет важную роль в будущем восстановлении гражданских полетов в Украине в условиях военного положения.