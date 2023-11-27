Запчасти для самолетов и вертолетов продолжают поступать из Украины в РФ

Украинские предприятия продолжают продавать в Россию запчасти для самолетов и вертолетов и другие комплектующие для военной техники.

Что известно о продаже украинскими компаниями России комплектующих для военной техники

По информации журналистов издания "Важные истории", одна только компания "Авиа ФЭД сервис" продала в РФ комплектующие на более чем 151 млн грн.

Ссылаясь на данные таможни, журналисты издания отмечают, что компания поставляла в Россию комплектующие для самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" почти на 120 млн рублей, запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства Киевского завода "Радар" более чем на 67 млн, детали двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор Сич", а также продукцию Киевского завода "Артем", Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и других украинских предприятий примерно на 170 млн.

Также компания покупает товары во Франции, США и Великобритании.

Что известно о компании "Авиа ФЭД сервис"

Журналисты узнали, что компания "Авиа ФЭД сервис" была создана в 1993 году в качестве представительства Харьковского завода "ФЭД".

В настоящее время предприятием руководит уроженец Луганской области Александр Решетник, получивший высшее образование в Харькове.

По данным российского реестра госзакупок, клиентами "Авиа ФЭД сервис" в основном являются Министерство обороны России, предприятия госкорпорации "Ростех" и президентский специальный летный отряд "Россия".

Журналисты также отмечают, что после начала вторжения России на Донбасс в 2014 году Харьковский завод "ФЭД" официально остановил все поставки в Россию, потеряв при этом около 70% продаж.

В 2018 году против компании "Авиа ФЭД сервис" Украиной были введены санкции.

По этой причине, как отмечают авторы материала, в 2022-2023 годах поставки из Украины она получала не напрямую, а из-за зарегистрированной в ОАЭ компании Linker. Ею руководит человек по имени Андрей Курта, он якобы родом из Чернигова.

Журналисты издания вышли на связь с владельцем Linker Алексеем Пальчиком.

Он заявил, что его компания якобы не осуществляет поставки в Россию.

Директор "Авиа ФЭД сервис" Александр Решетник сказал журналистам, что продукция украинских заводов, поставленная в Россию после полномасштабного вторжения, была приобретена в 2020-2021 годах и просто "лежала за границей".