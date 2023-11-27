Запчастини для літаків і вертольотів продовжують потряпляти з України до РФ

Українські підприємства продовжують продавати до Росії запчастини для літаків та вертольотів та інші комплектуючі для військової техніки.

Що відомо про продаж українськими компаніями Росії комплектуючих для військової техніки

За інформацією журналістів видання "Важливі історії", одна тільки компанія "Авіа ФЕД сервіс" продала до РФ комплектуючих на більш ніж 151 млн грн.

Посилаючись на дані митниці журналісти видання зазначають, що компанія поставляла до Росії комплектуючі для літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу "ФЕД" майже на 120 млн рублів, запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 виробництва Київського заводу "Радар" більш ніж на 67 млн, деталі двигунів Ан-24 і Ан-12 виробництва "Мотор Січ", а також продукцію Київського заводу "Артем", Харківського агрегатного конструкторського бюро, Вовчанського агрегатного заводу та інших українських підприємств приблизно на 170 млн.

Також компанія купує товари у Франції, США та Великобританії.

Що відомо про компанію "Авіа ФЕД сервіс"

Журналісти дізнались, що компанію "Авіа ФЕД сервіс" було створено у 1993 році у якості представництва Харківського заводу "ФЕД".

Наразі підприємством керує уродженець Луганської області Олександр Решетник, який отримав вищу освіту у Харкові.

За даними російського реєстру держзакупівель, клієнтами "Авіа ФЕД сервіс" в основному є Міністерство оборони Росії, підприємства держкорпорації "Ростех" і президентський спеціальний льотний загін "Росія".

Журналісти видання також зазначають, що після початку вторгнення Росії на Донбас у 2014 році Харківський завод "ФЕД" офіційно зупинив всі поставки в Росію, втративши при цьому близько 70% продажів.

У 2018 році проти компанії "Авіа ФЕД сервіс" Україною було введено санкції.

З цієї причини, як зазначають автори матеріалу, у 2022-2023 роках поставки з України вона отримувала не напряму, а через зареєстровану в ОАЕ компанію Linker. Нею керує людина на ім'я Андрій Курта, він нібито родом з Чернігова.

Журналісти видання вийшли на зв’язок із власником Linker Олексієм Пальчиком.

Він заявив, що його компанія нібито не здійснює поставки до Росії.

Директор "Авіа ФЕД сервіс" Олександр Решетник сказав журналістам, що продукція українських заводів, поставлена в Росію після повномасштабного вторгнення, була придбана в 2020-2021 роках і просто "лежала за кордоном".