Виліт літака з аеропорту "Бориспіль". Що відомо про авіалайнер та куди він приземлився

Що відомо про літак, який вилетів з “Бориспіля”

Літак авіакомпанії Skyline Express, яка раніше мала назву Azur Air Ukraine, вранці 19 грудня вилетів із аеропорту "Бориспіль" і за кілька годин приземлився у французькому аеропорту Тарб-Лурд-Піренеї.

Цей аеродром використовують як базу для технічного обслуговування та тривалого зберігання літаків.

Фото – flightradar24.com

В Україну авіалайнер Boeing 777-300ER надійшов наприкінці 2021 року. До того його експлуатували у російській авіакомпанії Azur Air. У літака рекордна для авіації України місткість – авіалайнер міг перевозити 531 пасажира.

До початку війни в Україні повітряне судно під позивними Azur Air Ukraine перевозило туристів туроператора Anex Tour за курортними напрямками – у Домінікану і Мексику.

На час вторгнення цей Boeing 777-300ER із реєстрацією VQ-BZD знаходився у столичному аеропорту "Бориспіль". Через закриття повітряного простору для цивільної авіації літак не зміг вилетіти.

За час війни із аеропорту "Бориспіль" раніше вдалося евакуювати три літаки.

Зокрема, 20 грудня 2022 року Туреччина евакуювала два військово-транспортні літаки Airbus A400. Вони прибули до "Борисполя" в ніч із 23 на 24 лютого 2022 року та не могли вилетіти з країни через закрите небо.

4 квітня 2023 року українська авіакомпанія SkyUp змогла перегнати свій літак Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQP із аеропорту "Бориспіль" до Румунії. На момент вторгнення це було єдине повітряне судно авіаперевізника, яке залишалося в Україні.

З аеропорту "Бориспіль" вилетів цивільний літак

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" 19 грудня вилетів цивільний літак. Виліт літака Boing 777-300 відбувся близько 09:00.

Представники аеропорту зазначили, що з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року судна Skyline Express знаходилися на стоянці в аеропорту "Бориспіль". Вони проходили постійну технічну підтримку та обслуговування.

Також відомо, що це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни.

Окрім цього там зауважили, що даний політ відіграє важливу роль у майбутньому відновленні цивільних польотів в Україні в умовах воєнного стану.