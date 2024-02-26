Украина планирует возобновить работу одного из аэропортов

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над возобновлением работы одного из аэропортов.

Ермак заявил, что Украина работает над возобновлением работы аэропорта

Об этом Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил на презентации программы "Сделано в Украине".

Мы работаем над открытием одного из аэропортов. Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут закрыты. Мы понимаем, насколько это будет мощный толчок для развития экономики, заявил Ермак. Андрей Ермак Глава Офиса президента

Какой аэропорт может возобновить работу, он не уточнил.

Возобновление гражданских полетов в Украине

Напомним, ранее руководитель ОП Андрей Ермак в ноябре 2023 года предполагал, что в Украине могут открыть один из аэропортов до завершения войны.

Он не уточнял, какой аэропорт откроют, но СМИ со ссылкой на собственные источники писали о том, что речь идет об одном из городов на западе Украины.

Однако впоследствии руководитель ОП Андрей Ермак на встрече с послами выразил уверенность, что "Борисполь" скоро будет принимать и отправлять воздушные суда.

Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы можем обеспечить сохранность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими, добавил он. Поделиться

Стоит отметить, что, по словам генерального директора аэропорта Борисполь Алексея Дубревского, объект готов начать принимать самолеты через месяц после завершения войны. Такое заявление он сделал в октябре 2023 года.