Україна планує відновити роботу одного з аеропортів

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів.

Єрмак заявив, що Україна працює над відновленням роботи аеропорту

Про це Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив на презентації програми "Зроблено в Україні".

Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть закриті. Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки, — заявив Єрмак. Андрій Єрмак Голова Офісу президента

Який саме аеропорт може відновити роботу, він не уточнив.

Відновлення цивільних польотів в Україні

Нагадаємо, раніше керівник ОП Андрій Єрмак у листопаді 2023 року припускав, що в Україні можуть відкрити один з аеропортів до завершення війни.

Він не уточнював, який саме аеропорт відкриють, але ЗМІ з посиланням на власні джерела писали про те, що йдеться про одне з міст на заході України.

Проте згодом керівник ОП Андрій Єрмак на зустрічі з послами висловив упевненість, що "Бориспіль" незабаром прийматиме та відправлятиме повітряні судна.

Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми можемо забезпечити безпеку цього об'єкта. Завдяки нашим Силам оборони та нашим друзям — вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми, — додав він. Поширити

Варто зазначити, що, за словами генерального директора аеропорту "Бориспіль" Олексія Дубревського, об'єкт готовий почати приймати літаки через місяць після завершення війни. Таку заяву він зробив ще у жовтні 2023 року.