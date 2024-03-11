У США попереджають про новий план Росії у війні проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

У США попереджають про новий план Росії у війні проти України

авіабомба
Джерело:  ISW

Згідно з даними команди ISW, у Росії мають намір запустити серійне виробництво удосконалених керованих авіабомб, а також масштабувати їхнє використання по всій лінії фронту в Україні.

Росія посилює атаки авіабомбами на українському фронті

Нещодавно бійці ЗСУ повідомили, що армія РФ почала завдавати ударів по Україні за допомогою вдосконалених авіабомб.

Так, за словами спікера Таврійського угруповання українських військ капітана Дмитра Лиховія, 10 березня російські окупанти завдали удару по Мирнограду Донецької області трьома універсальними міжвидовими планерними боєприпасами (UMPB D-30SN), які, за попередньою оцінкою української прокуратури, були ракетами С-300.

Лиховій звертає увагу на те, що вдосконалені керовані авіабомби UMPB D-30SN, по суті, є перетвореною версією некерованих авіабомб FAB радянських часів.

Як відомо, раніше армія РФ використовувала некеровані планерні бомби ще в січні 2024 р.

РФ може запустити серійне виробництво авіабомб

Ба більше, нещодавно американські аналітики зафіксували, що російські загарбники почали завдавати ударів авіабомбами FAB UMPB, на противагу використанню некерованих планерних бомб з уніфікованими модулями планування і корекції (UMPC), в деяких районах України.

Російські воєнкори стверджують, що солдати РФ мають можливість запускати керовані планерні бомби UMPB з літаків і наземних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), таких як "Торнадо-С" і "Смерч".

На переконання американських аналітиків, влада РФ, цілком можливо, спробує запустити серійне виробництво керованих аівабомб UMPB та розширити їхнє застосування на всій лінії фронту.

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