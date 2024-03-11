В США предупреждают о новом плане России в войне против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В США предупреждают о новом плане России в войне против Украины

авиабомба
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Источник:  ISW

Согласно данным команды ISW, в России намерены запустить серийное производство усовершенствованных управляемых авиабомб, а также масштабировать их использование по всей линии фронта в Украине.

Россия усиливает атаки авиабомбами на украинском фронте

Недавно бойцы ВСУ сообщили, что армия РФ начала наносить удары по Украине с помощью усовершенствованных авиабомб.

Так, по словам спикера Таврийской группировки украинских войск капитана Дмитрия Лиховия, 10 марта российские оккупанты нанесли удар по Мирнограду Донецкой области тремя универсальными межвидовыми планерными боеприпасами (UMPB D-30SN), которые, по предварительной оценке украинской прокуратуры, были ракетами С-300.

Лиховой обращает внимание на то, что усовершенствованные управляемые авиабомбы UMPB D-30SN, по сути, являются преобразованной версией неуправляемых авиабомб FAB советских времен.

Ранее армия РФ использовала неуправляемые планерные бомбы еще в январе 2024 г.

РФ может запустить серийное производство авиабомб

Более того, недавно американские аналитики зафиксировали, что российские захватчики начали наносить удары авиабомбами FAB UMPB, в противоположность использованию неуправляемых планерных бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции (UMPC), в некоторых районах Украины.

Российские военкоры утверждают, что солдаты РФ имеют возможность запускать управляемые планерные бомбы UMPB с самолетов и наземных реактивных систем залпового огня (РСЗО), таких как Торнадо-С и Смерч.

По убеждению американских аналитиков, власти РФ, вполне возможно, попытаются запустить серийное производство управляемых авиабомб UMPB и расширить их применение на всей линии фронта.

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