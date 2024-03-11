Глава ЦРУ предупредил о последствиях в случае отказа США в помощи Украине

Директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил об угрозе значительных территориальных потерь Украины в случае отказа Конгресса США одобрять запрос на финансирование дополнительной помощи Украине.

Глава ЦРУ допускает ухудшение ситуации в Украине в случае отказа США в помощи

Во время слушаний в спецкомитете по разведке Сената США Бернс отметил, что недавно вернулся из Украины.

По оценкам представителей ЦРУ, предоставление США дополнительной помощи Украине позволит украинским военным удерживать оборонные позиции на фронте до конца текущего года и начала следующего.

Это, по словам Бернса, позволит Украине иметь более мощные позиции во время вероятных переговоров с РФ.

Думаю, что без дополнительной помощи в 2024 году мы увидим еще больше Авдеевок в Украине. И это, как мне кажется, было бы огромной исторической ошибкой для Соединенных Штатов, – отмечает глава ЦРУ. Поделиться

Сколько бюджетом США на 2025 год предусмотрено в рамках помощи Украине

По информации Госдепа США, обнародованная администрацией президента Джо Байдена инициатива по расходам в 2025 финансовом году предусматривает выделение 1,5 млрд долларов в противодействие российской агрессии, из которых 482 млн долларов назначены Украине.

Отмечается, что из этих 482 млн. долларов 250 миллионов предназначены на экономическую поддержку и помощь в развитии для поддержки реформ в Украине, гражданского общества, верховенства права и добродетели выборов.

Отмечается, что 95 млн. долларов будут выделены на программу финансирования иностранных военных операций Госдепа США.

71 миллион – на программы в сфере здравоохранения, и 66 миллионов – на "другие виды помощи", в том числе гражданскую защиту, разминирование и нераспространение оружия массового уничтожения.

Остальные финансирования в размере 1,5 миллиарда долларов будут направлены на противодействие злонамеренному влиянию России и Китая в Европе, Евразии и Центральной Азии.

В частности, речь идет об укреплении устойчивости союзников и партнеров США, продвижении демократических реформ, противодействии российской дезинформации, улучшении доступа граждан к беспристрастным СМИ, укреплении энергетической и кибербезопасности, а также стабилизации пострадавших от войны в Украине экономик.

Как отмечает Госдеп, средства в поддержку Украины, содержащиеся в бюджетном запросе президента США Джо Байдена, дополняют ассигнования на национальную безопасность – где, как известно, предусмотрено более 61 миллиарда долларов на военную, финансовую и другую помощь Киеву.