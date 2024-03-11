Президент США Джо Байден отметил, что без одобрения Конгрессом запроса на финансирование помощи Украине восстановить ее другим способом не удастся.

Байден заявляет о невозможности помощи Украине без одобрения Конгресса

В ходе презентации проекта бюджета США на 2025 год Байден повторно призвал Палату представителей Конгресса срочно одобрить запрос на финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Американский лидер напомнил, что еще осенью прошлого года обратился к представителям Конгресса с запросом о выделении 92 млрд долларов в рамках программы нацбезопасности, включающей финансирование помощи Украине.

Он отметил, что одобрение его запроса позволит привлечь значительные инвестиции в американскую оборонную промышленность.

Если Конгресс не примет решения по этому чрезвычайному запросу, Соединенные Штаты не смогут продолжать оказывать поддержку Украине для удовлетворения ее потребностей на поле боя, поскольку она ежедневно защищается от российских атак, оказывать крайне необходимую военную поддержку союзникам и партнерам, осуществлять критически важные инвестиции в ОПК. поддерживать жизненно важную помощь и развитие в некоторых из наиболее уязвимых районов мира, – предупредил Байден. Поделиться

Он отметил, что проект бюджета на 2025 год не решает критических потребностей Украины в военной помощи и необходимо одобрение Конгресса по запросу на дополнительное финансирование.

Что известно о ключевых потребностях Украины

Глава Минобороны Рустем Умеров и главкой ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином озвучили ключевые потребности Украины.

Среди ключевых приоритетов остаются боеприпасы и системы ПВО.

В ходе разговора обсуждалась подготовка к следующей встрече Контактной группы по обороне Украины.