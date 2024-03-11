Президент США Джо Байден отметил, что без одобрения Конгрессом запроса на финансирование помощи Украине восстановить ее другим способом не удастся.
Байден заявляет о невозможности помощи Украине без одобрения Конгресса
В ходе презентации проекта бюджета США на 2025 год Байден повторно призвал Палату представителей Конгресса срочно одобрить запрос на финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Американский лидер напомнил, что еще осенью прошлого года обратился к представителям Конгресса с запросом о выделении 92 млрд долларов в рамках программы нацбезопасности, включающей финансирование помощи Украине.
Он отметил, что одобрение его запроса позволит привлечь значительные инвестиции в американскую оборонную промышленность.
Он отметил, что проект бюджета на 2025 год не решает критических потребностей Украины в военной помощи и необходимо одобрение Конгресса по запросу на дополнительное финансирование.
Что известно о ключевых потребностях Украины
Глава Минобороны Рустем Умеров и главкой ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином озвучили ключевые потребности Украины.
Среди ключевых приоритетов остаются боеприпасы и системы ПВО.
В ходе разговора обсуждалась подготовка к следующей встрече Контактной группы по обороне Украины.
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