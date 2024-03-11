Президент США Джо Байден зазначив, що без схваленням Конгресом запиту на фінансування допомоги Україні поновити її у інший спосіб не вдасться.
Байден заявляє про неможливість допомоги Україні без схвалення Конгресу
Під час презентації проекта бюджету США на 2025 рік Байден повторно закликав Палату представників Конгресу терміново схвалити запит на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Американський лідер нагадав, що ще восени минулого року звернувся до представників Конгресу із запитом щодо виділення 92 млрд доларів у рамках пограми нацбезпеки, що включає фінансування допомоги Україні.
Він зазначив, що схвалення його запиту дозволить залучити значні інвестиції у американську оборонну промисловість.
Він зазначив, що проект бюджету на 2025 рік не вирішує критичних потреб України у військовій допозі і необхідне схвалення Конгресу щодо запиту на додаткове фінансування.
Що відомо про ключові потреби України
Глава Міноборони Рустем Умєров та головком ЗСУ Олександр Сирський у телефонній розмові із очільником Пентагону Ллойдом Остіном озвучили ключові потреби України.
Зазначається, що серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси та системи ППО.
Під час розмови обговорювалася підготовка до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України.
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