Допомога США для України. Віцеканцлер Німеччини озвучив свій прогноз

На переконання міністра економіки і віцеканцлера Німеччини Роберта Габека, у Конгресі США врешті-решт розблокують багатомільярдну допомогу для України.
Габек вважає, що допомога США для України не припиниться
З коментарем з цього приводу німецький міністр виступив під час візиту до США.
Що важливо розуміти, Габек перебував у США з триденним візитом.
За словами журналістів, під час поїздки він зустрівся з кількома американськими міністрами, радником президента США Байдена з питань нацбезпеки Джейком Салліваном та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
На якому етапі знаходиться ухвалення допомога США для України
Згідно з даними журналістів, у Конгресі США уже незабаром може розпочатися збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам на голосування в Палаті представників в обхід спікера Майка Джонсона.
Що важливо розуміти, нещодавно Джонсон зірвав двопартійний пакет підтримки України, запропонований Сенатом.
Попри це, він все-таки залишив шанс для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги, де Маккол взяв на себе провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію про новий проєкт та досягти консенсусу серед однопартійців, щоб ухвалити пакет до кінця березня або у квітні.
Американський лідер Джо Байден неодноразово закликав владу США зробити все можливе, аби Україна отримала необхідну допомогу для розгрому армії РФ.
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