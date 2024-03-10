Допомога США для України. Віцеканцлер Німеччини озвучив свій прогноз
Категорія
Економіка
Дата публікації

Допомога США для України. Віцеканцлер Німеччини озвучив свій прогноз

Роберт Габек
Джерело:  Tagesschau

На переконання міністра економіки і віцеканцлера Німеччини Роберта Габека, у Конгресі США врешті-решт розблокують багатомільярдну допомогу для України.

Габек вважає, що допомога США для України не припиниться

З коментарем з цього приводу німецький міністр виступив під час візиту до США.

Моє враження таке, що кошти будуть виділені, але це займе деякий час, і я сподіваюся, що це не буде занадто довго.

Роберт Габек

Роберт Габек

Міністр економіки і віцеканцлера Німеччини

Що важливо розуміти, Габек перебував у США з триденним візитом.

За словами журналістів, під час поїздки він зустрівся з кількома американськими міністрами, радником президента США Байдена з питань нацбезпеки Джейком Салліваном та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

На якому етапі знаходиться ухвалення допомога США для України

Згідно з даними журналістів, у Конгресі США уже незабаром може розпочатися збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам на голосування в Палаті представників в обхід спікера Майка Джонсона.

Що важливо розуміти, нещодавно Джонсон зірвав двопартійний пакет підтримки України, запропонований Сенатом.

Попри це, він все-таки залишив шанс для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги, де Маккол взяв на себе провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію про новий проєкт та досягти консенсусу серед однопартійців, щоб ухвалити пакет до кінця березня або у квітні.

Американський лідер Джо Байден неодноразово закликав владу США зробити все можливе, аби Україна отримала необхідну допомогу для розгрому армії РФ.

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