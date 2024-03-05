За словами речника Держдепу США Метью Міллера, у Вашингтоні вірять в низку сюпризів з боку України у розв'язаній РФ злочинній війні.
США продовжують вірити у перемогу України
Він підкреслив, що США спостерігають за успіхами України на полі бою.
Що кажуть у ГУР стосовно потоплення корабля “Сергій Котов”
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, на борту знищенного в результаті спецоперації ГУР патрульного катера Чорноморського Флоту РФ "Сергій Котов" перебував готовий до бойового чергування гелікоптер.
Юсов підкреслив, що з початку року ГУР успішно потопило вже 3 військові кораблі Чорноморського флоту.
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