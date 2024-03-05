США анонсували низку сюрпризів з боку України у війні проти РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

США анонсували низку сюрпризів з боку України у війні проти РФ

Військовий ЗСУ
Джерело:  online.ua

За словами речника Держдепу США Метью Міллера, у Вашингтоні вірять в низку сюпризів з боку України у розв'язаній РФ злочинній війні.

США продовжують вірити у перемогу України

Ми вважаємо, що в України є план, який вони можуть реалізувати, щоб домогтися перемоги на полі бою, - зазначив Міллер.

Він підкреслив, що США спостерігають за успіхами України на полі бою.

Ми віримо, що у них є в запасі кілька сюрпризів, - зазначив речник Держдепу США.

Що кажуть у ГУР стосовно потоплення корабля “Сергій Котов”

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, на борту знищенного в результаті спецоперації ГУР патрульного катера Чорноморського Флоту РФ "Сергій Котов" перебував готовий до бойового чергування гелікоптер.

Підтверджується знищення сучасного корабля ворожого флоту вартістю понад 60 мільйонів доларів, це було новітнє судно. Справді підтверджується, що на борту був гелікоптер - на палубі. Повністю під час бойового чергування, тобто з боєкомплектом, снарядами, з озброєнням бортовою гарматою. Також кількість загиблих щонайменше семеро, можливе збільшення кількості і зростання втрат. Частину екіпажу евакуювали, - зазначив Юсов.

Юсов підкреслив, що з початку року ГУР успішно потопило вже 3 військові кораблі Чорноморського флоту.

Починаючи з нового року це вже третє знищення ворожого  корабля. Нагадаємо, до цього були "Цезар Куніков" та "Івановєц". Робота буде продовжуватись, - зазначив представник ГУР.

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