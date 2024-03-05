Підтверджується знищення сучасного корабля ворожого флоту вартістю понад 60 мільйонів доларів, це було новітнє судно. Справді підтверджується, що на борту був гелікоптер - на палубі. Повністю під час бойового чергування, тобто з боєкомплектом, снарядами, з озброєнням бортовою гарматою. Також кількість загиблих щонайменше семеро, можливе збільшення кількості і зростання втрат. Частину екіпажу евакуювали, - зазначив Юсов.