США анонсировали ряд сюрпризов со стороны Украины в войне против РФ
Категория
Украина
Дата публикации

США анонсировали ряд сюрпризов со стороны Украины в войне против РФ

Военные ВСУ
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Источник:  online.ua

По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, в Вашингтоне верят в ряд сюпризов со стороны Украины в развязанной РФ преступной войне.

США продолжают верить в победу Украины

Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться победы на поле боя, – отметил Миллер.

Он подчеркнул, что США наблюдают за успехами Украины в поле боя.

Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов, - отметил представитель Госдепа США.

Что говорят в ГУР относительно потопления корабля "Сергей Котов"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, на борту уничтоженного в результате спецоперации ГУР патрульного катера Черноморского Флота РФ "Сергей Котов" находился готовый к боевому дежурству вертолет.

Подтверждается уничтожение современного корабля вражеского флота стоимостью более 60 миллионов долларов, это было новейшее судно. Действительно подтверждается, что на борту был вертолет – на палубе. Полностью во время боевого дежурства, то есть с боекомплектом, снарядами, с вооружением бортовой пушкой. Также количество погибших не менее семи, возможно увеличение количества и рост потерь. Часть экипажа была эвакуирована, - отметил Юсов.

Юсов подчеркнул, что с начала года ГУР успешно потопило уже 3 военных корабля Черноморского флота.

Начиная с нового года, это уже третье уничтожение вражеского корабля. Напомним, до этого были "Цезарь Куников" и "Ивановец". Работа будет продолжаться, – отметил представитель ГУР.

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