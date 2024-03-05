По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, в Вашингтоне верят в ряд сюпризов со стороны Украины в развязанной РФ преступной войне.
США продолжают верить в победу Украины
Он подчеркнул, что США наблюдают за успехами Украины в поле боя.
Что говорят в ГУР относительно потопления корабля "Сергей Котов"
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, на борту уничтоженного в результате спецоперации ГУР патрульного катера Черноморского Флота РФ "Сергей Котов" находился готовый к боевому дежурству вертолет.
Юсов подчеркнул, что с начала года ГУР успешно потопило уже 3 военных корабля Черноморского флота.
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