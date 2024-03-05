Подтверждается уничтожение современного корабля вражеского флота стоимостью более 60 миллионов долларов, это было новейшее судно. Действительно подтверждается, что на борту был вертолет – на палубе. Полностью во время боевого дежурства, то есть с боекомплектом, снарядами, с вооружением бортовой пушкой. Также количество погибших не менее семи, возможно увеличение количества и рост потерь. Часть экипажа была эвакуирована, - отметил Юсов.