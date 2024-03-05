В США ввели новые санкции против ЧВК "Вагнера" и Воздушно-космических сил РФ

Госдеп США ввел новые санкции против России. Под них, в частности, попали ЧВК "Вагнера" и Воздушно-космические силы РФ.

Новые санкции против России

Федеральный реестр США сообщает, что Государственный департамент США ввел новые санкции против России.

Новые ограничения ввели против:

Воздушно-космические силы Российской Федерации;

ЧВК "Вагнер";

россиянина Павла Шевелина;

компании «Элтехнорд» из Санкт-Петербурга;

гражданина КНДР.

Указанные лица обвинены в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения, в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Решение о применении ограничительных мер вступило в силу 27 февраля.

Санкции США против РФ

23 февраля США ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали около 300 физических и юридических лиц.

Также США ввели санкции в отношении тех, кто участвует в поддержке будущих источников доходов от энергетики в России, поддержке возможности РФ вести агрессивную войну, а также содействии уклонению от санкций и их обходу.

В списках: