В США ввели новые санкции против ЧВК "Вагнера" и Воздушно-космических сил РФ

Госдеп США ввел новые санкции против России. Под них, в частности, попали ЧВК "Вагнера" и Воздушно-космические силы РФ.
Новые санкции против России
Федеральный реестр США сообщает, что Государственный департамент США ввел новые санкции против России.
Новые ограничения ввели против:
Воздушно-космические силы Российской Федерации;
ЧВК "Вагнер";
россиянина Павла Шевелина;
компании «Элтехнорд» из Санкт-Петербурга;
гражданина КНДР.
Указанные лица обвинены в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения, в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Решение о применении ограничительных мер вступило в силу 27 февраля.
Санкции США против РФ
23 февраля США ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали около 300 физических и юридических лиц.
Также США ввели санкции в отношении тех, кто участвует в поддержке будущих источников доходов от энергетики в России, поддержке возможности РФ вести агрессивную войну, а также содействии уклонению от санкций и их обходу.
В списках:
акционерное общество "Национальная система платежных карт" являющееся государственным оператором российской национальной платежной системы "Мир".
акционерное общество "Особая экономическая зона промышленного производства "Алабуга", поддерживающая контракты с российскими военными на сборку дронов "Герань-2".
гендиректор ОКБ "Новатор" Фарид Абдрахманов;
глава "военно-гражданской администрации Харьковской области" Виталий Ганчев;
генеральный директор "Туламашзавода" Евгений Дронов;
начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин;
гендиректор по новым производствам АО "Особая экономическая зона ППТ "Алабуга" Сергей Алексеев;
член ППК "Вагнера" Андрей Трошев и т.д.
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