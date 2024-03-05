В США ввели новые санкции против ЧВК "Вагнера" и Воздушно-космических сил РФ
Категория
Мир
Дата публикации

В США ввели новые санкции против ЧВК "Вагнера" и Воздушно-космических сил РФ

В США ввели новые санкции против ЧВК "Вагнера" и Воздушно-космических сил РФ
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Источник:  online.ua

Госдеп США ввел новые санкции против России. Под них, в частности, попали ЧВК "Вагнера" и Воздушно-космические силы РФ.

Новые санкции против России

Федеральный реестр США сообщает, что Государственный департамент США ввел новые санкции против России.

Новые ограничения ввели против:

  • Воздушно-космические силы Российской Федерации;

  • ЧВК "Вагнер";

  • россиянина Павла Шевелина;

  • компании «Элтехнорд» из Санкт-Петербурга;

  • гражданина КНДР.

Указанные лица обвинены в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения, в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Решение о применении ограничительных мер вступило в силу 27 февраля.

Санкции США против РФ

23 февраля США ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали около 300 физических и юридических лиц.

Также США ввели санкции в отношении тех, кто участвует в поддержке будущих источников доходов от энергетики в России, поддержке возможности РФ вести агрессивную войну, а также содействии уклонению от санкций и их обходу.

В списках:

  • акционерное общество "Национальная система платежных карт" являющееся государственным оператором российской национальной платежной системы "Мир".

  • акционерное общество "Особая экономическая зона промышленного производства "Алабуга", поддерживающая контракты с российскими военными на сборку дронов "Герань-2".

  • гендиректор ОКБ "Новатор" Фарид Абдрахманов;

  • глава "военно-гражданской администрации Харьковской области" Виталий Ганчев;

  • генеральный директор "Туламашзавода" Евгений Дронов;

  • начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин;

  • гендиректор по новым производствам АО "Особая экономическая зона ППТ "Алабуга" Сергей Алексеев;

  • член ППК "Вагнера" Андрей Трошев и т.д.

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