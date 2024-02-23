Новые санкции США против России — известны детали

Соединенные Штаты Америки 23 февраля ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали сотни юридических лиц.

Крупнейший пакет санкций США против России за время войны

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении почти 300 физических и юридических лиц.

Об этом сообщает Министерство финансов США .

Вместе с действиями Государственного департамента США это наибольшее количество санкций, введенных с момента полномасштабного вторжения России в Украину, – говорится в заявлении. Поделиться

Также США ввели санкции в отношении тех, кто участвует в поддержке будущих источников доходов от энергетики в России, поддержке возможности РФ вести агрессивную войну, а также содействии уклонению от санкций и их обходу.

Физические подсанкционные лица

Под ограничения США попали:

посол РФ в Беларуси Борис Грызлов;

госсекретарь "Союзного государства" Дмитрий Мезенцев;

министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев;

гендиректор ОКБ "Новатор" Фарид Абдрахманов;

глава "военно-гражданской администрации Харьковской области" Виталий Ганчев;

генеральный директор "Туламашзавода" Евгений Дронов;

начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин;

гендиректор по новым производствам АО "Особая экономическая зона ППТ "Алабуга" Сергей Алексеев;

член ППК "Вагнера" Андрей Трошев;

депутат парламента Молдовы Марина Таубер;

гражданин Молдовы Валерий Копейчин;

директор белорусского АО "558 Авиационный ремонтный завод" Павел Пинигин.

Юридические лица, попавшие под санкции США

Вашингтон ввел санкции против российского акционерного общества "Особая экономическая зона промышленного производства "Алабуга", поддерживающего контракты с российскими военными на составление дронов "Герант-2", отправленных из Ирана, одновременно увеличивая отечественные производственные мощности по производству многих компонентов для иранской армии .

Также Минфин США нацелился на основную финансовую инфраструктуру России. Под ограничение попало акционерное общество "Национальная система платежных карт", являющееся государственным оператором российской национальной платежной системы "Мир".

Кто еще попал под санкции:

производитель автомобилей бренда Aurus;

Росгеология;

"Газпром космические системы";

"Русхимяльянс", которая выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге;

IT-компании "Т1" и "Ред Софт";

судостроительный комплекс "Звезда";

частная оружейная компания Lobaev Arms;

СПБ банк и банк "Авангард";

золотодобывающая компания "Южуралзолото".

Уклонение от санкций США

Кроме находящихся в России физических и юридических лиц в Минфине США продолжают преследовать лиц за пределами РФ, которые способствуют, организуют, участвуют и иным образом поддерживают передачу критически важных технологий и оборудования на российскую военно-промышленную базу.

В сегодняшний список санкций попали экспортеры из третьих стран и переправители технологий, оборудования и запчастей в Россию, экспедитора, занимающегося поставками оружия в Россию, а также транснациональную сеть по отмыванию денег, способствующую незаконному перемещению продукции российского происхождения.

Всего под ограничения попали 26 юридических и физических лиц из третьих стран в 11 странах, включая Китайскую Народную Республику, Сербию, Объединенные Арабские Эмираты и Лихтенштейн.

Санкции США против России

Недавно в США анонсировали новый пакет санкций против России. Ограничения должны были относиться к ее оборонной промышленности и призваны сократить экспортный потенциал.

В Госдепартаменте США сообщили, что санкции будут носить "сокрушительный характер".

Сегодня президент США Джо Байден заявил, что страна ввела масштабный пакет санкций против России за войну в Украине и смерть российского оппозиционера Алексея Навального.