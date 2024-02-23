Байден объявил о масштабном пакете санкций против России

Президент США Джо Байден объявил о более чем 500 новых санкциях против России за войну в Украине и смерть российского политика Алексея Навального.
Вошедшее в пакет санкций США против России
Санкции будут касаться российского финансового сектора, военно-промышленной базы, закупочных сетей и уклоняющихся от санкций на многих континентах. Также ограничения коснутся людей, связанных с заключением политика Навального.
США введут новые экспортные ограничения против почти 100 организаций, скрыто поддерживающих российский военный комплекс.
Также санкции должны сократить энергетические доходы России. Байден поручил усилить поддержку гражданского общества, независимых медиа и тех, кто борется за демократию по всему миру.
Что известно о новых санкциях против России
Великобритания 22 февраля накануне второй годовщины полномасштабного российского вторжения объявила о новых санкциях против РФ за ее агрессию против Украины.
23 февраля Совет ЕС принял тринадцатый пакет ограничительных мер против России и тех, кто несет ответственность за продолжение войны против Украины, а также тех, кто существенно поддерживает военные усилия РФ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-