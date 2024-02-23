Байден объявил о масштабном пакете санкций против России

Президент США Джо Байден объявил о более чем 500 новых санкциях против России за войну в Украине и смерть российского политика Алексея Навального.

Вошедшее в пакет санкций США против России

Санкции будут касаться российского финансового сектора, военно-промышленной базы, закупочных сетей и уклоняющихся от санкций на многих континентах. Также ограничения коснутся людей, связанных с заключением политика Навального.

Санкции обеспечат, что путин заплатит еще большую цену за свою агрессию за границей и репрессии в России, — заявил президент США Джо Байден. Джо Байден Президент США

США введут новые экспортные ограничения против почти 100 организаций, скрыто поддерживающих российский военный комплекс.

Также санкции должны сократить энергетические доходы России. Байден поручил усилить поддержку гражданского общества, независимых медиа и тех, кто борется за демократию по всему миру.

Через два года этой войны народ Украины продолжает бороться с огромным мужеством. Но у украинцев заканчиваются боеприпасы. Украина нуждается в больших поставках из Соединенных Штатов, поэтому Палата представителей должна принять законопроект о национальной безопасности пока не стало слишком поздно, — подчеркнул Байден. Поделиться

Что известно о новых санкциях против России

Великобритания 22 февраля накануне второй годовщины полномасштабного российского вторжения объявила о новых санкциях против РФ за ее агрессию против Украины.