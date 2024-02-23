Байден оголосив про масштабний пакет санкцій проти Росії
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Світ
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Байден оголосив про масштабний пакет санкцій проти Росії

The White House
Байден

Президент США Джо Байден оголосив про понад 500 нових санкцій проти Росії за війну в Україні і смерть російського політика Олексія Навального.

Що увійшло до пакету санкцій США проти Росії

Санкції стосуватимуться російського фінансового сектора, військово-промислової бази, закупівельних мереж і людей, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах. Також обмеження зачеплять людей, пов’язаних з ув’язненням політика Навального.

Санкції забезпечать, що путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і репресії в Росії, — заявив президент США Джо Байден.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

США запровадять нові експортні обмеження проти майже 100 організацій, які приховано підтримують російський військовий комплекс.

Також санкції мають скоротити енергетичні доходи росії. Байден доручив посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних медіа й тих, хто бореться за демократію в усьому світі.

Через два роки цієї війни народ України продовжує боротися з величезною мужністю. Але в українців закінчуються боєприпаси. Україна потребує більших поставок зі Сполучених Штатів, саме тому Палата представників має ухвалити законопроєкт про національну безпеку поки не стало надто пізно, — наголосив Байден.

Що відомо про нові санкції проти Росії

Велика Британія 22 лютого напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення, оголосила про нові санкції проти РФ за її агресію проти України.

23 лютого Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, а також тих, хто суттєво підтримує військові зусилля РФ.

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