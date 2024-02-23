ЄС ухвалив 13 пакет санкцій проти Росії. Що туди увійшло

Рада Європейського Союзу ухвалила 13-й пакет санкцій проти РФ до другої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну. Пакет включає індивідуальні обмеження, імпортно-експортний контроль, санкції щодо заліза і сталі.

Що увійшло до 13-го пакету санкцій ЄС проти РФ

У санкційні списки потрапили ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб. Вони стосуються, зокрема, військового й оборонного секторів. Ці компанії та люди беруть участь у постачанні озброєння з КНДР до росії, депортації та переховування українських дітей.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наразі поширюються на більш ніж 2000 фізичних та юридичних осіб, — уточнюється в повідомленні. Поширити

Рада ЄС додала 27 нових суб’єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також тих, що допомагають технологічному вдосконаленню російського сектора оборони та безпеки.

Деякі з цих компаній і організацій базуються в третіх країнах — Індії, Шрі-Ланці, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді й Туреччині. Вони допомагали росії обходити санкції, виробляти й розробляти електронні компоненти для зброї.

ЄС ввів додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів, компонентів для розробки й виробництва безпілотників.

Також Рада ЄС додала Велику Британію до списку країн-партнерів, які вводять санкції щодо імпорту чавуну й сталі з Росії.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.