ЕС принял 13-й пакет санкций против России. Что туда вошло

Совет Европейского Союза принял 13-й пакет санкций против РФ ко второй годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину. Пакет включает индивидуальные ограничения, импортно-экспортный контроль, санкции в отношении железа и стали.

Что вошло в 13-й пакет санкций ЕС против РФ

В санкционные списки попали еще 106 физических и 88 юридических лиц. Они относятся, в частности, к военному и оборонному секторам. Эти компании и люди принимают участие в поставках вооружения из КНДР в Россию, депортацию и укрывательство украинских детей.

В целом, ограничительные меры ЕС по действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сейчас распространяются на более чем 2000 физических и юридических лиц, — уточняется в сообщении. Поделиться

Совет ЕС добавил 27 новых субъектов в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России. Они подвергаются более жестким экспортным ограничениям товаров и технологий двойного назначения, а также тем, что помогают технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Некоторые из этих компаний и организаций базируются в третьих странах — Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции. Они помогали России обходить санкции, производить и разрабатывать электронные компоненты для оружия.

ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для разработки и производства беспилотников.

Также Совет ЕС добавил Великобританию в список стран-партнеров, которые вводят санкции по импорту чугуна и стали из России.

Что известно о санкциях ЕС против России

В феврале 2023 г. страны ЕС приняли 10 пакет санкций против России. Ограничения были введены против 121 российского физического и юридического лица, в том числе трех банков, Минобороны и Службы внешней разведки РФ.

21 июня 2023 года Еврокомиссия согласовала 11 пакет санкций против России, включающий меры, направленные на противодействие обходу ограничений.

18 декабря 2023 г. Совет Европейского союза одобрил двенадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в связи с продолжением войны России против Украины.