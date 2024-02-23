США введут санкции против более 500 российских объектов – Reuters

Соединенные Штаты в рамках нового пакета антироссийских санкций, который должен быть объявлен 23 февраля, введут ограничения против более 500 объектов Российской Федерации.

США готовят новый пакет санкций против РФ

Завтра (ред. – 24 февраля) мы выпустим сотни санкций только здесь, в Соединенных Штатах, но важно сделать шаг назад и помнить, что не только Америка принимает эти меры, – сказал Адеем. Уолли Адейемо Заместитель министра финансов США

Отмечается, что ограничения, в частности, будут направлены на военно-промышленный комплекс РФ и компании в третьих странах, облегчающие доступ России к определенным товарам.

Кроме того, санкции вводятся как реакция на смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Адеем также добавил, что ограничения призваны сохранить давление на Россию на фоне сомнений в том, одобрит ли Конгресс США дополнительную помощь Украине.

Что известно о санкциях ЕС против России

В феврале 2023 г. страны ЕС приняли 10 пакет санкций против России. Ограничения были введены против 121 российского физического и юридического лица, в том числе трех банков, Минобороны и Службы внешней разведки РФ.

21 июня 2023 года Еврокомиссия согласовала 11 пакет санкций против России, включающий меры, направленные на противодействие обходу ограничений.

18 декабря 2023 г. Совет Европейского союза одобрил двенадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в связи с продолжением войны России против Украины.

21 февраля стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России.