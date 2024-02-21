Послы ЕС одобрили 13 пакет санкций против России
Категория
Мир
Дата публикации

Послы ЕС одобрили 13 пакет санкций против России

Санкции
Читати українською

Послы Европейского союза одобрили новый пакет санкций против России, который должен быть окончательно утвержден ко второй годовщине российского вторжения в Украину.

Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Послы ЕС только что дали зеленый свет 13-му пакету санкций против России. Должно быть опубликовано как раз к годовщине 24 февраля, - написал он.

По данным источников Reuters в ЕС, новый пакет охватывает около 200 юридических и физических лиц, но не содержит новых секторальных мер.

Что известно о новом пакете санкций против России

Еще в январе Евросоюз начал обсуждать введение 13-го пакета антироссийских санкций. Ограничения хотят утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые меры против России, но так и не получалось. Как писало Financial Times, причиной была блокировка со стороны Венгрии.

Будапешт вроде бы не хотел, чтобы в списки санкций вносили китайские компании.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не блокирует новый пакет санкций Европейского союза против России, поскольку для этого больше нет причин.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия заблокировала 13 пакет санкций ЕС против России – FT
Орбан
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Германии раскрыли детали 13-го пакета санкций ЕС против России
Еврокомиссия
Анналена Бербок
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США ввели санкции против российских киберпреступников LockBit
U.S.Department of a Treasury
Флаг США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?