Послы ЕС одобрили 13 пакет санкций против России

Послы Европейского союза одобрили новый пакет санкций против России, который должен быть окончательно утвержден ко второй годовщине российского вторжения в Украину.

Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Послы ЕС только что дали зеленый свет 13-му пакету санкций против России. Должно быть опубликовано как раз к годовщине 24 февраля, - написал он. Поделиться

EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2024

По данным источников Reuters в ЕС, новый пакет охватывает около 200 юридических и физических лиц, но не содержит новых секторальных мер.

Что известно о новом пакете санкций против России

Еще в январе Евросоюз начал обсуждать введение 13-го пакета антироссийских санкций. Ограничения хотят утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые меры против России, но так и не получалось. Как писало Financial Times, причиной была блокировка со стороны Венгрии.

Будапешт вроде бы не хотел, чтобы в списки санкций вносили китайские компании.