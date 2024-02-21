Послы ЕС одобрили 13 пакет санкций против России

Послы Европейского союза одобрили новый пакет санкций против России, который должен быть окончательно утвержден ко второй годовщине российского вторжения в Украину.
Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
По данным источников Reuters в ЕС, новый пакет охватывает около 200 юридических и физических лиц, но не содержит новых секторальных мер.
Что известно о новом пакете санкций против России
Еще в январе Евросоюз начал обсуждать введение 13-го пакета антироссийских санкций. Ограничения хотят утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
Послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые меры против России, но так и не получалось. Как писало Financial Times, причиной была блокировка со стороны Венгрии.
Будапешт вроде бы не хотел, чтобы в списки санкций вносили китайские компании.
При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не блокирует новый пакет санкций Европейского союза против России, поскольку для этого больше нет причин.
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