Посли ЄС схвалили 13 пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.
Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти РФ
Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
За даними джерел Reuters у ЄС, новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів.
Що відомо про новий пакет санкцій проти Росії
Ще в січні Євросоюз почав обговорювати введення 13-го пакета антиросійських санкцій. Обмеження хочуть затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
Посли країн ЄС кілька разів намагалися узгодити нові заходи проти Росії, але цього так і не виходило. Як писало Financial Times, причиною було блокування з боку Угорщини .
Будапешт нібито не хотів, щоб у списки санкцій вносили китайські компанії.
При цьому глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Будапешт не блокуватиме новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, оскільки для цього більше немає причин.
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