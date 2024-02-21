Посли ЄС схвалили 13 пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.

Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти РФ

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій проти Росії. Має бути опубліковано якраз до річниці 24 лютого, — написав він. Поширити

EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2024

За даними джерел Reuters у ЄС, новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів.

Що відомо про новий пакет санкцій проти Росії

Ще в січні Євросоюз почав обговорювати введення 13-го пакета антиросійських санкцій. Обмеження хочуть затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Посли країн ЄС кілька разів намагалися узгодити нові заходи проти Росії, але цього так і не виходило. Як писало Financial Times, причиною було блокування з боку Угорщини .

Будапешт нібито не хотів, щоб у списки санкцій вносили китайські компанії.