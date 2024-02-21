Боррель раскрыл детали нового пакета санкций ЕС против России

Новые санкции Европейского союза против России будут направлены на блокировку обходов санкций. Также в санкционный список ЕС добавили еще почти 200 человек и компаний.

Что ввошло в 13 пакет санкций ЕС против РФ

Как рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в 13-й пакет санкций ЕС против России добавили почти 200 физических и юридических лиц, благодаря чему список ЕС превысит 2000.

We have a deal on the 13th package !



We are adding almost 200 persons and entities to our package of designations bringing over EU listings to over 2000.



With this package, we are taking more action against entities involved in circumvention, the defence and military sectors. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2024

Боррель также подчеркнул, что в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ЕС введет больше мер против организаций, привлеченных к обходу санкций, а также оборонного и военного секторов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен ранее сообщала, что ЕС ограничивает доступ России к беспилотникам.

I welcome the agreement on our 13th sanctions package against Russia

⁰We must keep degrading Putin's war machine.

⁰With 2000 listings in total, we keep the pressure high on the Kremlin.

⁰We are also further cutting Russia’s access to drones. https://t.co/AfSxsEUB8x — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2024

Мы должны продолжать ослаблять военную машину Путина. Имея в общей сложности 2000 записей, мы оказываем высокое давление на Кремль. Мы также сокращаем доступ России к беспилотникам, — написала Урсула. Урсула фон дер Ляен Президент Европейской комиссии

Что известно о санкциях ЕС против России

В феврале 2023 г. страны ЕС приняли 10 пакет санкций против России. Ограничения были введены против 121 российского физического и юридического лица, в том числе трех банков, Минобороны и Службы внешней разведки РФ.

21 июня 2023 года Еврокомиссия согласовала 11 пакет санкций против России, включающий меры, направленные на противодействие обходу ограничений.

18 декабря 2023 г. Совет Европейского союза одобрил двенадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в связи с продолжением войны России против Украины.

21 февраля стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России.