Боррель раскрыл детали нового пакета санкций ЕС против России

Новые санкции Европейского союза против России будут направлены на блокировку обходов санкций. Также в санкционный список ЕС добавили еще почти 200 человек и компаний.
Что ввошло в 13 пакет санкций ЕС против РФ
Как рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в 13-й пакет санкций ЕС против России добавили почти 200 физических и юридических лиц, благодаря чему список ЕС превысит 2000.
Боррель также подчеркнул, что в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ЕС введет больше мер против организаций, привлеченных к обходу санкций, а также оборонного и военного секторов.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен ранее сообщала, что ЕС ограничивает доступ России к беспилотникам.
Что известно о санкциях ЕС против России
В феврале 2023 г. страны ЕС приняли 10 пакет санкций против России. Ограничения были введены против 121 российского физического и юридического лица, в том числе трех банков, Минобороны и Службы внешней разведки РФ.
21 июня 2023 года Еврокомиссия согласовала 11 пакет санкций против России, включающий меры, направленные на противодействие обходу ограничений.
18 декабря 2023 г. Совет Европейского союза одобрил двенадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в связи с продолжением войны России против Украины.
21 февраля стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России.
Официально пакет представят ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.
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