Боррель розкрив деталі нового пакету санкцій ЄС проти Росії

Нові санкції Європейського союзу проти Росії будуть направлені на блокування обходів санкцій. Також до санкційного списку ЄС додали ще майже 200 осіб та компаній.

Що уввійшло до 13 пакету санкцій ЄС проти РФ

Як розповів голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, до 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії додали майже 200 фізичних та юридичних осіб, завдяки чому список ЄС перевищить 2000.

We have a deal on the 13th package !



We are adding almost 200 persons and entities to our package of designations bringing over EU listings to over 2000.



With this package, we are taking more action against entities involved in circumvention, the defence and military sectors. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2024

Боррель також наголосив, що у рамках 13-го пакету антиросійських санкцій ЄС запровадить більше заходів проти організацій, які залучені для обходу санкцій, а також оборонного та військового секторів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше повідомляла, що ЄС обмежує доступ Росії до безпілотників.

I welcome the agreement on our 13th sanctions package against Russia

⁰We must keep degrading Putin's war machine.

⁰With 2000 listings in total, we keep the pressure high on the Kremlin.

⁰We are also further cutting Russia’s access to drones. https://t.co/AfSxsEUB8x — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2024

Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину Путіна. Маючи загалом 2000 записів, ми чинимо високий тиск на Кремль. Ми також скорочуємо доступ Росії до безпілотників, — написала Урсула. Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

21 лютого, стало відомо, що посли країн Європейського союзу ухвалили 13-й пакет санкції проти Росії.