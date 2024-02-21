Боррель розкрив деталі нового пакету санкцій ЄС проти Росії

Нові санкції Європейського союзу проти Росії будуть направлені на блокування обходів санкцій. Також до санкційного списку ЄС додали ще майже 200 осіб та компаній.
Що уввійшло до 13 пакету санкцій ЄС проти РФ
Як розповів голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, до 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії додали майже 200 фізичних та юридичних осіб, завдяки чому список ЄС перевищить 2000.
Боррель також наголосив, що у рамках 13-го пакету антиросійських санкцій ЄС запровадить більше заходів проти організацій, які залучені для обходу санкцій, а також оборонного та військового секторів.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше повідомляла, що ЄС обмежує доступ Росії до безпілотників.
Що відомо про санкції ЄС проти Росії
У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.
21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.
18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.
21 лютого, стало відомо, що посли країн Європейського союзу ухвалили 13-й пакет санкції проти Росії.
Офіційно пакет представлять до другої річниці повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.
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