США запровадять санкції проти понад 500 російських обʼєктів — Reuters

Сполучені Штати у межах нового пакета антиросійських санкцій, що має бути оголошений 23 лютого запровадять обмеження проти понад 500 обʼєктів Російської Федерації.

США готує новий пакет санкцій проти РФ

Завтра (ред. — 24 лютого) ми випустимо сотні санкцій тільки тут, у Сполучених Штатах, але важливо зробити крок назад і пам'ятати, що не тільки Америка вживає ці заходи, — сказав Адеємо. Воллі Адейемо Заступник міністра фінансів США

Зазначається, що обмеження зокрема будуть спрямовані на військово-промисловий комплекс РФ і компанії в третіх країнах, які полегшують доступ Росії до певних товарів.

Крім того, санкції запроваджуються як реакція на смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Адеємо також додав, що обмеження покликані зберегти тиск на Росію на тлі сумнівів щодо того, чи схвалить Конгрес США додаткову допомогу Україні.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

21 лютого, стало відомо, що посли країн Європейського союзу ухвалили 13-й пакет санкції проти Росії.