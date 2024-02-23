Нові санкції США проти Росії — відомі деталі

Сполучені Штати Америки 23 лютого запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.

Найбільший пакет санкцій США проти Росії за час війни

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, — йдеться в заяві. Поширити

Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.

Фізичні підсанкційні особи

Під обмеження США потрапили:

посол РФ у Білорусі Борис Гризлов;

держсекретар "Союзної держави" Дмитро Мезенцев;

міністр Чеченської Республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Ахмед Дудаєв;

гендиректор ОКБ "Новатор" Фарід Абдрахманов;

голова "військово-цивільної адміністрації Харківської області" Віталій Ганчев;

генеральний директор "Туламашзаводу" Євген Дронов;

начальник УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу Ігор Ракітін;

гендиректор із нових виробництв АТ "Особлива економічна зона ППТ "Алабуга" Сергій Алексєєв;

член ПВК "Вагнера" Андрій Трошев;

депутат парламенту Молдови Марина Таубер;

громадянин Молдови Валерій Копейчин;

директор білоруського АТ "558 Авіаційний ремонтний завод" Павло Пінігін.

Юридичні особи, що потрапили під санкції США

Вашингтон запровадив санкції проти російського акціонерного товариства "Особлива економічна зона промислового виробництва "Алабуга", яке підтримує контракти з російськими військовими на складання дронів "Герант-2", що були відправлені з Ірану, одночасно збільшуючи вітчизняні виробничі потужності з виробництва багатьох компонентів для іранської армії.

Також Мінфін США націлився на основну фінансову інфраструктуру Росії. Під обмеження потрапило акціонерне товариство "Національна система платіжних карт" яке є державним оператором російської національної платіжної системи "Мир".

Хто ще потрапив під санкції:

виробник автомобілів бренду Aurus;

Росгеологія;

"Газпром космічні системи";

"Русхімальянс", яка виступає оператором проєкту будівництва комплексу з переробки та скраплення газу в Усть-Лузі;

IT-компанії "Т1" і "Ред Софт";

суднобудівний комплекс "Зірка";

приватна збройова компанія Lobaev Arms;

СПБ банк і банк "Авангард";

золотодобувна компанія "Південуралзолото".

Ухилення від санкцій США

Крім фізичних і юридичних осіб, які перебувають у Росії, у Мінфіні США продовжують переслідувати осіб за межами РФ, які сприяють, організовують, беруть участь та в інший спосіб підтримують передачу критично важливих технологій і обладнання на російську військово-промислову базу.

До сьогоднішнього списку санкцій потрапили експортери з третіх країн і переправники технологій, обладнання та запчастин у Росію, експедитора, який займається поставками зброї в Росію, а також транснаціональну мережу з відмивання грошей, що сприяє незаконному переміщенню продукції російського походження.

Загалом сьогодні під обмеження потрапили 26 юридичних і фізичних осіб із третіх країн в 11 країнах, включно з Китайською Народною Республікою, Сербією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Ліхтенштейном.

Санкції США проти Росії

Нещодавно у США анонсували новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження мали стосуватися її оборонної промисловості та покликані скоротити експортний потенціал.

У Держдепартаменті США повідомили, що санкції матимуть "нищівний характер".

Сьогодні президент США Джо Байден заявив, що країна запровадила масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального.