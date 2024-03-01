Швейцария ввела дополнительные санкции против России

Швейцария приняла антироссийские санкции

Ответственный за санкции Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) 29 февраля принял решение ввести дополнительные санкции против России.

Об этом сообщает правительство Швейцарии.

Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского Союза, принятому в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины в течение последних двух лет.

Отмечается, что EAER последовал этому примеру 29 февраля, расширив швейцарские санкционные списки под своей юрисдикцией, включив в них еще 106 физических лиц и 88 юридических и организаций.

Кто именно попал под ограничение

Под санкции снова попали физические, юридические лица и организации, преимущественно работающие в военно-промышленном комплексе России и занимающиеся производством ракет, беспилотников, зенитно-ракетных систем и другой военной техники.

Новые списки также нацелены на российские компании и частные лица, занимающиеся поставками в Россию оборонной техники из КНДР. Санкции также были применены к "судьям" и "должностным лицам" с оккупированных территорий Украины, а также к лицам и организациям, причастным к принудительному перемещению украинских детей.

Дополнительные торговые санкции были введены, чтобы еще больше помешать России покупать чувствительные товары и технологии для русской армии.

Эти меры добавляют 27 субъектов в запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военному и технологическому развитию России.

Расширен и список товаров, входящих в запрет на экспорт, теперь запрещена продажа и экспорт в Россию комплектующих, используемых при проектировании и производстве дронов.

13-й пакет санкций ЕС против России

Европейский союз 23 февраля принял 13-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

В санкционные списки попали еще 106 физических и 88 юридических лиц. Они относятся, в частности, к военному и оборонному секторам. Эти компании и люди принимают участие в поставках вооружения из КНДР в Россию, депортацию и укрывательство украинских детей.

В целом, ограничительные меры ЕС по действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сейчас распространяются на более чем 2000 физических и юридических лиц, — уточняется в сообщении.

Совет ЕС добавил 27 новых субъектов в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России. Они подвергаются более жестким экспортным ограничениям товаров и технологий двойного назначения, а также тем, что помогают технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Некоторые из этих компаний и организаций базируются в третьих странах – Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции. Они помогали России обходить санкции, производить и разрабатывать электронные компоненты для оружия.

ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для разработки и производства беспилотников.

Также Совет ЕС добавил Великобританию в список стран-партнеров, которые вводят санкции по импорту чугуна и стали из России.