Швейцария ввела дополнительные санкции против России
Категория
Политика
Дата публикации

Швейцария ввела дополнительные санкции против России

The Federal Council
Флаг Швейцарии
Читати українською

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Европейского Союза против России.

Швейцария приняла антироссийские санкции

Ответственный за санкции Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) 29 февраля принял решение ввести дополнительные санкции против России.

Об этом сообщает правительство Швейцарии.

Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского Союза, принятому в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины в течение последних двух лет.

Отмечается, что EAER последовал этому примеру 29 февраля, расширив швейцарские санкционные списки под своей юрисдикцией, включив в них еще 106 физических лиц и 88 юридических и организаций.

Кто именно попал под ограничение

Под санкции снова попали физические, юридические лица и организации, преимущественно работающие в военно-промышленном комплексе России и занимающиеся производством ракет, беспилотников, зенитно-ракетных систем и другой военной техники.

Новые списки также нацелены на российские компании и частные лица, занимающиеся поставками в Россию оборонной техники из КНДР. Санкции также были применены к "судьям" и "должностным лицам" с оккупированных территорий Украины, а также к лицам и организациям, причастным к принудительному перемещению украинских детей.

Дополнительные торговые санкции были введены, чтобы еще больше помешать России покупать чувствительные товары и технологии для русской армии.

Эти меры добавляют 27 субъектов в запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военному и технологическому развитию России.

Расширен и список товаров, входящих в запрет на экспорт, теперь запрещена продажа и экспорт в Россию комплектующих, используемых при проектировании и производстве дронов.

13-й пакет санкций ЕС против России

Европейский союз 23 февраля принял 13-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

В санкционные списки попали еще 106 физических и 88 юридических лиц. Они относятся, в частности, к военному и оборонному секторам. Эти компании и люди принимают участие в поставках вооружения из КНДР в Россию, депортацию и укрывательство украинских детей.

В целом, ограничительные меры ЕС по действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сейчас распространяются на более чем 2000 физических и юридических лиц, — уточняется в сообщении.

Совет ЕС добавил 27 новых субъектов в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России. Они подвергаются более жестким экспортным ограничениям товаров и технологий двойного назначения, а также тем, что помогают технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Некоторые из этих компаний и организаций базируются в третьих странах – Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции. Они помогали России обходить санкции, производить и разрабатывать электронные компоненты для оружия.

ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для разработки и производства беспилотников.

Также Совет ЕС добавил Великобританию в список стран-партнеров, которые вводят санкции по импорту чугуна и стали из России.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Швейцария предоставит Украине 1,5 млрд франков помощи с 2025 по 2028 год
Владимир Зеленский
Швейцария
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швейцария готова принять Глобальный саммит мира — Зеленский
Офис Президента Украины
Швейцария
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швейцария поддержала 12-й пакет санкций Евросоюза против России
The Federal Council
Флаг Швейцарии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?