Швейцарія ввела додаткові санкції проти Росії

Швейцарія ухвалила антиросійські санкції

Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень (EAER), що відповідає за санкції, 29 лютого ухвалив рішення ввести додаткові санкції проти Росії.

Про це повідомляє уряд Швейцарії.

Таким чином, Швейцарія приєднується до 13-го пакету санкцій Європейського Союзу, ухваленого у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України протягом останніх двох років.

Зазначається, що EAER послідувало цьому прикладу 29 лютого, розширивши швейцарські санкційні списки під своєю юрисдикцією, включивши до них ще 106 фізичних осіб і 88 юридичних та організацій.

Хто саме потрапив під обмеження

Під санкції знову потрапили фізичні, юридичні особи та організації, які переважно працюють у військово-промисловому комплексі Росії та займаються виробництвом ракет, безпілотників, зенітно-ракетних систем та іншої військової техніки.

Нові списки також націлені на російські компанії і приватних осіб, які займаються поставками в Росію оборонної техніки з КНДР. Санкції також були застосовані до "суддів" і "посадових осіб" з окупованих територій України, а також до осіб і організацій, причетних до примусового переміщення українських дітей.

Додаткові торговельні санкції було запроваджено, щоб ще більше завадити Росії купувати чутливі товари та технології для російської армії.

Ці заходи додають 27 суб'єктів до заборони на експорт товарів подвійного призначення та товарів, що можуть сприяти військовому та технологічному розвитку Росії.

Розширено і список товарів, що входять до заборони на експорт, тепер заборонено продаж та експорт у Росію комплектуючих, що використовуються під час проєктування та виробництва дронів.

13-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Європейський союз 23 лютого ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

У санкційні списки потрапили ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб. Вони стосуються, зокрема, військового й оборонного секторів. Ці компанії та люди беруть участь у постачанні озброєння з КНДР до росії, депортації та переховування українських дітей.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наразі поширюються на більш ніж 2000 фізичних та юридичних осіб, — уточнюється в повідомленні.

Рада ЄС додала 27 нових суб’єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також тих, що допомагають технологічному вдосконаленню російського сектора оборони та безпеки.

Деякі з цих компаній і організацій базуються в третіх країнах — Індії, Шрі-Ланці, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді й Туреччині. Вони допомагали росії обходити санкції, виробляти й розробляти електронні компоненти для зброї.

ЄС ввів додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів, компонентів для розробки й виробництва безпілотників.

Також Рада ЄС додала Велику Британію до списку країн-партнерів, які вводять санкції щодо імпорту чавуну й сталі з Росії.