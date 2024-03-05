У США запровадили нові санкції проти ПВК "Вагнера" і Повітряно-космічних сил РФ

Держдеп США запровадив нові санкції проти Росії. Під них зокрема потрапили ПВК "Вагнера" і Повітряно-космічні сили РФ.
Нові санкції проти Росії
Федеральний реєстр США повідомляє, що Державний департамент США ввів нові санкції проти Росії.
Нові обмеження ввели проти:
Повітряно-космічних сил Російської Федерації;
ПВК «Вагнер»;
росіянина Павла Шевеліна;
компанії «Елтехнорд» із Санкт-Петербурга;
громадянина КНДР.
Зазначених осіб звинувачено в порушенні національного законодавства США про нерозповсюдження зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, щодо Ірану, КНДР і Сирії.
Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.
Санкції США проти РФ
23 лютого США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили майже 300 фізичних та юридичних осіб.
Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.
У списках:
акціонерне товариство "Національна система платіжних карт" яке є державним оператором російської національної платіжної системи "Мир".
акціонерне товариство "Особлива економічна зона промислового виробництва "Алабуга", яке підтримує контракти з російськими військовими на складання дронів "Герань-2".
гендиректор ОКБ "Новатор" Фарід Абдрахманов;
голова "військово-цивільної адміністрації Харківської області" Віталій Ганчев;
генеральний директор "Туламашзаводу" Євген Дронов;
начальник УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу Ігор Ракітін;
гендиректор із нових виробництв АТ "Особлива економічна зона ППТ "Алабуга" Сергій Алексєєв;
член ПВК "Вагнера" Андрій Трошев тощо.
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