У США запровадили нові санкції проти ПВК "Вагнера" і Повітряно-космічних сил РФ
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У США запровадили нові санкції проти ПВК "Вагнера" і Повітряно-космічних сил РФ

США
Джерело:  online.ua

Держдеп США запровадив нові санкції проти Росії. Під них зокрема потрапили  ПВК "Вагнера" і Повітряно-космічні сили РФ.

Нові санкції проти Росії

Федеральний реєстр США повідомляє, що Державний департамент США ввів нові санкції проти Росії.

Нові обмеження ввели проти:

  • Повітряно-космічних сил Російської Федерації;

  • ПВК «Вагнер»;

  • росіянина Павла Шевеліна;

  • компанії «Елтехнорд» із Санкт-Петербурга;

  • громадянина КНДР.

Зазначених осіб звинувачено в порушенні національного законодавства США про нерозповсюдження зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, щодо Ірану, КНДР і Сирії.

Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.

Санкції США проти РФ

23 лютого США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили майже 300 фізичних та юридичних осіб.

Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.

У списках:

  • акціонерне товариство "Національна система платіжних карт" яке є державним оператором російської національної платіжної системи "Мир".

  • акціонерне товариство "Особлива економічна зона промислового виробництва "Алабуга", яке підтримує контракти з російськими військовими на складання дронів "Герань-2".

  • гендиректор ОКБ "Новатор" Фарід Абдрахманов;

  • голова "військово-цивільної адміністрації Харківської області" Віталій Ганчев;

  • генеральний директор "Туламашзаводу" Євген Дронов;

  • начальник УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу Ігор Ракітін;

  • гендиректор із нових виробництв АТ "Особлива економічна зона ППТ "Алабуга" Сергій Алексєєв;

  • член ПВК "Вагнера" Андрій Трошев тощо.

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