У США запровадили нові санкції проти ПВК "Вагнера" і Повітряно-космічних сил РФ

Держдеп США запровадив нові санкції проти Росії. Під них зокрема потрапили ПВК "Вагнера" і Повітряно-космічні сили РФ.

Нові санкції проти Росії

Федеральний реєстр США повідомляє, що Державний департамент США ввів нові санкції проти Росії.

Нові обмеження ввели проти:

Повітряно-космічних сил Російської Федерації;

ПВК «Вагнер»;

росіянина Павла Шевеліна;

компанії «Елтехнорд» із Санкт-Петербурга;

громадянина КНДР.

Зазначених осіб звинувачено в порушенні національного законодавства США про нерозповсюдження зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, щодо Ірану, КНДР і Сирії.

Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.

Санкції США проти РФ

23 лютого США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили майже 300 фізичних та юридичних осіб.

Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.

У списках: