Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ. Що вони включають

Уряд Нової Зеландії запровадив нові санкції проти росії та Білорусі. Вони торкнулись економічного сектора.

Що відомо про нові санкції Нової Зеландії проти РФ

Запроваджені санкції проти Росії передбачають:

введення граничних цін країн-членів "Групи семи" (G7+) на нафту російського походження;

чітко встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення до Росії та Білорусі через треті країни;

низку фізичних та юридичних осіб.

В уряді країни зазначили, що обмеження стосуються 61 людини та компаній, які продовжують ухилятися від санкцій.

Ці позначення включають організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, а також вищого керівництва деяких російських банків. Також під санкції потрапили люди, причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї, — йдеться у повідомленні. Поширити

За словами міністра закордонних справ Нової Зеландії Вінстона Пітерса, ці нові обмеження є внеском країни до колективних міжнародних зусиль задля стримування РФ.

Вони спрямовані на те, щоб зменшити здатність Росії фінансувати її агресивну війну проти України та забезпечити, щоб Нова Зеландія не використовувалася як канал для ухилення від санкцій, — сказав Пітерс.

Посилення санкцій проти Росії

Сполучені Штати Америки 23 лютого запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.

Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, — йдеться в заяві. Поширити

Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.

Також Європейський союз у рамках 13-го пакета санкцій проти Росії ввів обмеження щодо низки губернаторів, "чиновників" на окупованих територіях і представників КНДР.