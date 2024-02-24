Чому Байден досі не ввів найжорсткіші санкції проти РФ — відповідь Bloomberg

Видання Bloomberg звертає увагу на те, що в останньому пакеті санкцій проти Росії, про які оголосив президент США Джо Байден 23 лютого, Вашингтон ухилилися від найжорсткіших заходів. Цілком можливо, Білий дім просто боїться таким чином нашкодити світовій економіці.

США досі не завдали потужного санкційного удару по Росії

Що важливо розуміти, 200-сторінковий список об'єктів, що базуються в Росії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї та інших країнах, став найбільшим пакетом фінансових обмежень з боку США за останні 2 роки.

Попри це, залишилося ще багато компаній та секторів, які не були включені в цей список.

Насамперед мовиться про металургійний сектор, обмеження, пов'язані з енергетикою, а також вторинні санкції проти банків.

На переконання журналістів, команда Байдена боїться займатися потоками доходів, які дійсно завдадуть шкоди економіці Росії, через страх спровокувати глобальні потрясіння, які можуть відбитися на економіці США.

Хто все-таки може потрапити під нові санкції США

Попри занепокоєння Білого дому, новими санкційними цілями команди Джо Байдена можуть стати іноземні банки, які допомагають Росії закуповувати технології і матеріали, необхідні їй для продовження війни, а також торгівля збагаченим ураном і металами, такими як алюміній та нікель.

США також можуть конфіскувати і розподілити заморожені Російські суверенні активи. Всі ці заходи несуть у собі значні ризики.

За словами ексчиновника Мінфіну США Кіма Донована, рано чи пізно офіційний Вашингтон все-таки буде змушений вжити більш стратегічні заходи, які можуть мати негативний вплив на світову економіку загалом.