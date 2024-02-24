Почему Байден не ввел самые жесткие санкции против РФ — ответ Bloomberg

Издание Bloomberg обращает внимание на то, что в последнем пакете санкций против России, о которых объявил президент США Джо Байден 23 февраля, Вашингтон уклонился от самых жестких мер. Вполне возможно, что Белый дом просто боится таким образом навредить мировой экономике.

США до сих пор не нанесли мощный санкционный удар по России

Что важно понимать, 200-страничный список объектов, базирующихся в Росии, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и других странах, стал крупнейшим пакетом финансовых ограничений со стороны США за последние 2 года.

Тем не менее осталось еще много компаний и секторов, которые не были включены в этот список.

В первую очередь речь идет о металлургическом секторе, ограничениях, связанных с энергетикой, а также вторичных санкциях против банков.

По убеждению журналистов, команда Байдена боится заниматься потоками доходов, которые действительно нанесут ущерб экономике России, из-за страха спровоцировать глобальные потрясения, которые могут отразиться на экономике США.

Кто все-таки может попасть под новые санкции США

Несмотря на беспокойство Белого дома, новыми санкционными целями команды Джо Байдена могут стать иностранные банки, помогающие России закупать технологии и материалы, необходимые ей для продолжения войны, а также торговля обогащенным ураном и металлами, такими как алюминий и никель.

США также могут конфисковать и распределить замороженные Российские суверенные активы. Все эти меры несут на себе значительные риски.

По словам экс-чиновника Минфина США Кима Донована, рано или поздно официальный Вашингтон все-таки будет вынужден принять более стратегические меры, которые могут оказать негативное влияние на мировую экономику в целом.