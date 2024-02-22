В докладе комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США отмечается, что Россия ищет пути поражения глобальной сети Интернет и других ключевых коммуникаций.

Что в Конгрессе США говорят об угрозах со стороны РФ

По словам руководителя комитета по разведке Майка Тернера, США все больше погружаются в международный кризис, игнорируя намерения России разместить ядерное оружие в космосе и атаковать спутники с помощью электромагнитных импульсов.

Однако журналисты издания отмечают, что более уязвимой к атакам является инфраструктура подводных кабелей, обеспечивающих глобальную связь, включая Интернет.

В случае повреждения или попытки повреждения кабелей мировая торговля может получить очень мощный удар.

Уязвимость инфраструктуры подводных кабелей подтвердили аналитики британской организации Policy Exchange в собственном докладе, опубликованном в начале февраля.

Новый доклад является продолжением анализа 2017 года, соавтором которого является нынешний премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В докладе отмечается, что ежедневно по всему миру происходит финансовые, торговые операции и коммерческие платежи на общую сумму более 10 трлн долларов.

Более 95% глобальных коммуникаций поддерживается посредством сети из примерно 500 кабелей, расположенных в 7 морях по всему миру.

В отчете за 2017 год сказано, что подводные кабели выходят на берег только в нескольких отдаленных прибрежных местах и часто имеют минимальную защиту.

По словам главного маршала авиации Британии Стюарта Уильяма Пича, сейчас Россия уже исследует подводную коммуникационную инфраструктуру западных стран в Атлантическом океане.

Далее восточнее Китай укрепляет свою подводную оборону в рамках своего более широкого стремления стать великим военным государством.

Другие государства-изгои, в частности Иран и Северная Корея, совершенствуют свои подводные военные возможности способами, которые могут поставить под угрозу эту критически важную инфраструктуру.

Авторы материала указывают, что глобальное противостояние США и союзников Китая и России создает большую опасность для коммуникационной инфраструктуры.

В частности, российские подлодки, вероятно, обладают способностью спускаться к очень глубоко проложенным участкам кабелей и нарушать их работу.

Рассматривается вариант по их уничтожению или подключению к ним с целью манипулирования данными.

Как Западу защититься от угрозы атак со стороны РФ и Китая на коммуникационные сети

Авторы материала отмечают, что западные страны должны усовершенствовать меры по защите коммуникационных сетей.

Также следует изучить концепции сжатия данных, которые со временем позволят более широко использовать альтернативы космического базирования.