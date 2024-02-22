У доповіді комітету з розвідки Палати представників Конгресу США зазначається, що наразі Росія шукає шляхи ураження глобальної мережі Інтернет та інших ключових комунікацій.

Що у Конгресі США кажуть про загрози з боку РФ

За словами керівника комітету з розвідки Майка Тернера, США все більше занурюються у міжнародну кризу, ігноруючи наміри Росії розмістити ядерну зброю у космосі та атакувати супутники за допомогою електромагнітних імпульсів.

Однак журналісти видання зазначають, що більш вразливою до атак є інфраструктура підводних кабелів, що забезпечують глобальний зв’язок, включно із мережею Інтернет.

У разі пошкодження або спроби пошкодження цих кабелів світова торгівля може отримати дуже потужний удар.

Вразливість інфраструктури підводних кабелів підтвердили аналітики британської організації Policy Exchange у власній доповіді, яку було опубліковано на початку лютого.

Нова доповідь є продовженням аналізу 2017 року, співавтором якого є нинішній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

У доповіді зазначається, що кожного дня по всьому світу відбувається фінансових, торгових операцій та комерційних платежів на загальну суму у понад 10 трлн доларів.

Більше 95% глобальних комунікацій підтримується за допомогою мережі з приблизно 500 кабелів, розміщених у 7 морях по всьому світу.

У звіті за 2017 рік сказано, що підводні кабелі виходять на берег лише в кількох віддалених прибережних місцях і часто мають мінімальний захист.

За словами головного маршал авіації Британії Стюарта Вільяма Піча, що наразі Росія вже досліджує підводну комунікаційну інфраструктуру західних країн в Атлантичному океані.

Далі на схід Китай зміцнює свою підводну оборону в рамках свого ширшого прагнення стати великою військовою державою.

Інші держави-ізгої, зокрема Іран і Північна Корея, вдосконалюють свої підводні військові можливості у способи, які можуть поставити під загрозу цю критично важливу інфраструктуру.

Автори матеріалу вказують, що глобальне протистояння США та союзників Китаю та Росїі створюють велику небезпеку для комунікаційної інфраструктури.

Зокрема, російські підводні човни, ймовірно, мають здатність спускатися до дуже глибоко прокладених ділянок кабелів і порушувати їхню роботу.

Розглядається варіант з їх знищенням або підключенням до них з метою маніпулювання даними.

Як Заходу захиститись від загрози атак з боку РФ та Китаю на комунікаційні мережі

Автори матеріалу зазначають, що західні країни повинні вдосконалити заходи захисту комунікаційних мереж.

Також слід вивчити концепції стиснення даних, які з часом дадуть змогу більш широко використовувати альтернативи космічного базування.