Новая Зеландия ввела новейшие санкции против РФ. Что они включают

Правительство Новой Зеландии ввело новые санкции против России и Беларуси. Они коснулись экономического сектора.
Что известно о новых санкциях Новой Зеландии против РФ
Введенные санкции против России предусматривают:
введение граничных цен стран-членов "Группы семи" (G7+) на нефть российского происхождения;
четко устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения в Россию и Белоруссию через третьи страны;
ряд физических и юридических лиц.
В правительстве страны отметили, что ограничения касаются 61 человека и компаний, продолжающих уклоняться от санкций.
По словам министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса, эти новые ограничения являются вкладом страны в коллективные международные усилия для сдерживания РФ.
Они направлены на то, чтобы снизить способность России финансировать ее агрессивную войну против Украины и обеспечить, чтобы Новая Зеландия не использовалась как канал для уклонения от санкций, — сказал Питерс.
Ужесточение санкций против России
Соединенные Штаты Америки 23 февраля ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали сотни юридических лиц.
Также США ввели санкции в отношении тех, кто участвует в поддержке будущих источников доходов от энергетики в России, поддержке возможности РФ вести агрессивную войну, а также содействии уклонению от санкций и их обходу.
Также Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения по ряду губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.
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