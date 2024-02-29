Новая Зеландия ввела новейшие санкции против РФ. Что они включают
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Экономика
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Новая Зеландия ввела новейшие санкции против РФ. Что они включают

Новая Зеландия
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Источник:  online.ua

Правительство Новой Зеландии ввело новые санкции против России и Беларуси. Они коснулись экономического сектора.

Что известно о новых санкциях Новой Зеландии против РФ

Введенные санкции против России предусматривают:

  • введение граничных цен стран-членов "Группы семи" (G7+) на нефть российского происхождения;

  • четко устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения в Россию и Белоруссию через третьи страны;

  • ряд физических и юридических лиц.

В правительстве страны отметили, что ограничения касаются 61 человека и компаний, продолжающих уклоняться от санкций.

Эти обозначения включают организации, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, а также высшее руководство некоторых российских банков. Также под санкции попали люди, причастные к закупке оружия в Северной Корее, говорится в сообщении.

По словам министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса, эти новые ограничения являются вкладом страны в коллективные международные усилия для сдерживания РФ.

Они направлены на то, чтобы снизить способность России финансировать ее агрессивную войну против Украины и обеспечить, чтобы Новая Зеландия не использовалась как канал для уклонения от санкций, — сказал Питерс.

Ужесточение санкций против России

Соединенные Штаты Америки 23 февраля ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали сотни юридических лиц.

Вместе с действиями Государственного департамента США это наибольшее количество санкций, введенных с момента полномасштабного вторжения России в Украину, — говорится в заявлении.

Также США ввели санкции в отношении тех, кто участвует в поддержке будущих источников доходов от энергетики в России, поддержке возможности РФ вести агрессивную войну, а также содействии уклонению от санкций и их обходу.

Также Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения по ряду губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.

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