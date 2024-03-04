Как сообщает CNN, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в ходе личных встреч с республиканцами обсуждает новый двухпартийный пакет внешней помощи Украине.

В США еще могут проголосовать за помощь для Украины

Несмотря на то, что Джонсон сорвал двухпартийный пакет помощи Украине, который предлагал Сенат, все еще может быть принято новое предложение, которое появилось в Палате представителей.

Что важно понимать, новый двухпартийный пакет включает ограничения на границе США с Мексикой.

Как удалось узнать журналистам, в настоящее время глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол играет ведущую роль в попытках доработать предложение и достичь консенсуса, чтобы добиться принятия решения в зале до конца марта или в апреле.

СМИ также обращает внимание на то, что Джонсон пока не объявил свое финальное решение относительно нового плана и не обязался выносить его на голосование.

Кроме того, он заявил коллегам, что сначала они должны завершить работу над законодательством о государственном финансировании.

Но как только этот процесс будет завершен к середине марта, сторонники плана среди республиканцев считают, что Джонсон позволит вынести его на голосование, хотя и рискует получить негативную реакцию со стороны крайне правых членов Конгресса или даже голосование за его отстранение от должности спикера. Поделиться

Почему новый план помощи Украине также могут провалить

По словам журналистов, проведение закона через Палату представителей "не будет легкой прогулкой".

Что важно понимать, у республиканцев нет четкой позиции в вопросе поддержки Украины.

Более того, экс-президент США Дональд Трамп имеет возможность де-факто уничтожить законопроект одним постом в социальных сетях.