Как сообщает CNN, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в ходе личных встреч с республиканцами обсуждает новый двухпартийный пакет внешней помощи Украине.
В США еще могут проголосовать за помощь для Украины
Несмотря на то, что Джонсон сорвал двухпартийный пакет помощи Украине, который предлагал Сенат, все еще может быть принято новое предложение, которое появилось в Палате представителей.
Что важно понимать, новый двухпартийный пакет включает ограничения на границе США с Мексикой.
Как удалось узнать журналистам, в настоящее время глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол играет ведущую роль в попытках доработать предложение и достичь консенсуса, чтобы добиться принятия решения в зале до конца марта или в апреле.
СМИ также обращает внимание на то, что Джонсон пока не объявил свое финальное решение относительно нового плана и не обязался выносить его на голосование.
Кроме того, он заявил коллегам, что сначала они должны завершить работу над законодательством о государственном финансировании.
Почему новый план помощи Украине также могут провалить
По словам журналистов, проведение закона через Палату представителей "не будет легкой прогулкой".
Что важно понимать, у республиканцев нет четкой позиции в вопросе поддержки Украины.
Более того, экс-президент США Дональд Трамп имеет возможность де-факто уничтожить законопроект одним постом в социальных сетях.
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