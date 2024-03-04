Як повідомляє CNN, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон під час особистих зустрічей з республіканцями обговорює новий двопартійний пакет зовнішньої допомоги Україні.

У США ще можуть ухвалити допомогу для України

Попри те, що Джонсон зірвав двопартійний пакет допомоги Україні, який пропонував Сенат, все ще може бути ухвалена нова пропозиція, що з'явилася в Палаті представників.

Що важливо розуміти, новим двопартійний пакет включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

Як вдалося дізнатися журналістам, наразі очільник Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол відіграє провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення в залі до кінця березня або в квітні.

ЗМІ також звертає увагу на те, що Джонсон поки не оголосив свого фінального рішення нового плану і не зобов'язався виносити його на голосування.

Окрім того, він заявив колегам, що спочатку вони повинні завершити роботу над законодавством про державне фінансування.

Але як тільки цей процес буде завершено до середини березня, прихильники плану серед республіканців вважають, що Джонсон дозволить винести його на голосування, хоча й ризикує отримати негативну реакцію з боку крайніх правих членів Конгресу або навіть голосування за його відсторонення від посади спікера. Поширити

Чому новий план щодо допомоги Україні також можуть провалити

За словами журналістів, проведення закону через Палату представників “не буде легкою прогулянкою”.

Що важливо розуміти, у республіканців немає чіткої позиції щодо підтримки України.

Ба більше, експрезидент США Дональд Трамп має можливість де-факто знищити законопроєкт одним постом у соціальних мережах.