США планують збільшити дипломатичний корпус в Україні

Держдеп США планує відправити у посольство в Україні ще близько 30-40 співробітників та послабити обмеження на їхнє пересування українською територією.

США готується збільшити дипломатичну присутність в Україні

За інформацією видання, більше року Конгрес США вимагав від адміністрації президента Джо Байдена збільшити дипломатичну присутність в Україні.

Конгресмени вбачають великий обсяг роботи в Україні, серед іншого, нагляд за американською допомогою та організація візитів офіційних осіб.

До того ж, американські дипломати, присутні в Україні, наразі можуть вільно пересуватись лише Києвом, а для виїзду за його межі повинні отримувати згоду Ради з національної безпеки Білого дому.

Що відомо про необхідність поповнення дипломатичного корпусу США в Україні

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну у посольстві США в Києві працювали близько 800 людей, більшість – місцеві працівники.

Нині персонал посольства налічує від 100 до 200 дипломатів і військовослужбовців США.

І представники посольства, й законодавці скаржились Білому дому на те, що в них не вистачає ресурсів і можливостей для необхідної роботи, включно з допомогою Україні.

Зокрема, обмеження на пересування не дозволяють фахівцям-підрядникам посольства США виїжджати на лінію фронту, щоб допомогти відремонтувати американську техніку (українські фахівці в деяких випадках не можуть цього робити через ризик порушення права інтелектуальної власності).

Коли саме набудуть чинності рішення Білого дому, Foreign Policy не уточнює. Про збільшення персоналу посольства в Києві законодавці дізнались у лютому.