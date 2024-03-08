США приєдналися до Міжнародної коаліції для повернення українських дітей

Сполучені Штати оголосили про приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.

США буде займатися поверненнням дітей, яких Росія незаконно вивезла під час війни

Метою є підтримка безпечного повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або насильно переміщені Росією, а також забезпечення притягнення винних до відповідальності.

Сполучені Штати також підтвердили підтримку тексту "Спільної декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", раніше опублікованої Канадою та Україною, а також заявили про спільну прихильність наступним принципам:

висока важливість і пріоритетність забезпечення найкращих інтересів дитини, захисту прав і свобод дітей відповідно до норм міжнародного права в контексті збройної агресії РФ;

дотримання міжнародного гуманітарного права та прав людини на тлі агресивної війни РФ проти України, в тому числі шляхом вирішення проблеми незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей;

важливість дотримання міжнародного права, включаючи Статут ООН, Женевські конвенції та Конвенцію ООН про права дитини.

Чим займаються члени коаліції

Члени Міжнародної коаліції беруть участь у підтримці справедливого вирішення ситуації з незаконно депортованими та примусово переміщеними українськими дітьми, обіцяючи докладати всіх можливих зусиль для повернення дітей.

Також вони обіцяють сприяти наданню всієї необхідної гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям та їхнім сім'ям, які постраждали від незаконної депортації та примусового переміщення Росією.

Ми запрошуємо інші держави та міжнародні організації приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, — йдеться у заяві США. Поширити

Раніше повідомлялося, що Україна та Канада створили Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла під час війни.

Чому важливо подивитися фільм «Понівечене дитинство»

У 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», у якому зібрані історії викрадених до Росії українських дітей.

Герої документальної стрічки відверто розповідають про те, як та де зустріли війну, з якими злочинами росіян зіткнулися та як намагалися врятувати своє життя й життя близьких.

Щоденно українська сторона робить все можливе, аби повернути викрадених неповнолітніх, однак дипломатія з Росією не працює, тому процес вкрай складний та повільний.

Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України. Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Команда Online.UA у своєму новому фільмі задокументувала свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.